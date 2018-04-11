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İşte Alanya'da 2018 Ak Parti binası

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bugüne dek Alanya medyasında ilk kez ve sadece Yeni Alanya ve Dim TV'de gündeme gelen Ak Parti'nin yeni hizmet binasını tanıttı

İşte Alanya'da 2018 Ak Parti binası

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bugüne dek Alanya medyasında ilk kez ve sadece Yeni Alanya ve Dim TV'de gündeme gelen Ak Parti'nin yeni hizmet binasını tanıttı

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:54
İşte Alanya'da 2018 Ak Parti binası
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yeni teşkilat binasının tanıtımı için basın mensuplarıyla En Vie Beach Restoran'da kahvaltıda buluşu. Tanıtım, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den naklen verildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile çok sayıda basın mensubunun hazır bulunduğu sunumda konuşan Toklu, "Yeni ilçe binamızın tanıtımını yapmak için sizlerle bir araya geldik. Yeni teşkilat binamız, çevreyolu üzeri, Almoda Mobilya yanında inşa ediliyor. Oldukça merkezi bir konumda. Yeni yapılan binalarla birlikte hem ulaşabilirlik anlamında kolay, hem de hizmet vermek açısından daha ulaşılabilir bir bölgede" dedi.
250 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VAR
Toklu, açıklamasına şöyle devam etti: "Yeni teşkilat binamız 4 kattan oluşuyor. Bodrum katımızda 250 kişilik bir konferans salonumuz var. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için rahat bir alan oluşturduk. Konferans salonunun altında ileride parti çalışmalarımızı yapacağımız bir alan var. Zemin kata geldiğimiz zaman geniş bir karşılama alanımız olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde çaylarını yudumlarken bekleyebilecekler. Girişte danışma alanımız var. Asma katımız bulunmakta. Mevcut ilçe teşkilatımızda basın kuruluşlarına rahat bir çalışma ortamı sağlayamadık. İnşallah yeni ilçe teşkilatımızda basına geniş bir mekan ayırdık.
VATANDAŞ İÇİN KONFORLU BİR MEKAN
Haberlerin akışı sağlanabilir, günlük ziyaretlerde yapmanız gereken çalışmaları rahatlıkla yapabilirsiniz. 15 kişilik bir toplantı odamız var. Yanında yine 39 kişilik toplantı odamız var. Yeni yapacağımız ilçe teşkilatımızda hem misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir mutfağın da hizmet verdiği bir alan oluşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri kurumsal kimliğimizin Alanya’da oturması için bazı çalışmalar yaptık. En önemlisi ilçe teşkilat binamızda çalışmalar yaptık. Kurban bayramı arkasına binamızı sonlandırarak Alanya halkına  hizmet vermek  için açacağız. İnşallah ilçe teşkilatı olarak bu binayı Alanya'ya kazandıracağız. Bizden sonraki yönetimlere de rahat bir çalışma ortamı sağlamış olacağız. Daha kaliteli, daha elverişli bir ortamda çalışmaya devam edeceğiz."

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AK Parti İlçe BaşkanıMustafa TokluAlanya Medyası
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