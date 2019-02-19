İşte Alanya Cumhur Meclisi aday listesi

ALPER KUTAY
CUMHUR İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'in listesini Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan birlikte teslim etti.
İŞTE YÜCEL'İN LİSTESİ...
1-)FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN
2-)MEHMET ALİ KİRİŞ
3-)ALİ ŞAHİN
4-)ALPER BİBER
5-)FATMA MELİKE NAZİFOĞLU
6-)PAULİNA MÜFTÜOĞLU
7-)TUNAHAN KASAPOĞLU
8-)MUHAMMER ÖZBUDAK
9-)MEHMET ALİ TEKİN
10-)BİLAL AZAK
11-)KERİM ERTEKİN
12-)MELİHA ARAS ERDOĞAN
13-)MUSTAFA SÜNBÜL
14-)AHMET DAYANÇ
15-)NURİ TOKUŞ
16-)ARİF TOK
17-)EMİNE ÇALIŞ
18-)KAYHAN BALTA
19-)ALİ RIZA KAYACI
20-)MEHMET BABAOĞLU
21-)MEHMET ŞENLİ
22-)MERVE BAYSAL
23-)MUSTAFA KEŞOĞLU
24-)UĞUR OĞUZ
25-)ERKAN CEBECİ
26-)TUNCAY SARMAZ
27-)AHMET EDİŞMEN
28-)FATMA ÜNAL AKIN
29-)CENGİZ TOKSÖZ
30-)MEHMET AKMAN
31-)ŞENAY DEMİRTAŞ AKIN
32-)ÖZLEM PAYALIOĞLU
33-)SEVDA ÖZASLAN
YEDEK ADAYLAR
1-) AHMET BATUHAN BURAKÇI
2-)ALİ ARSLAN
3-)SELÇUK GÜVEN ÜLKER
4-)MUSTAFA KARADUMAN
5-)İBRAHİM UĞUR
6-)TUĞÇE ŞAHİN
7-)ASKERHAN BURAK ŞAHİN
8-)SÜLEYMAN TOKAÇ
9-)FATMA ÖZKAN İŞBİTİRİCİ
10-)MEHMET ÇELİK
KONTENJAN ADAYLAR
1-)ADEM ER
2-)MUSTAFA TUNA
3-)FEVZİ ALAADDİNOĞLU
4-)MUSTAFA TOKSÖZGüncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 18:18