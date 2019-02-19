İşte Alanya Cumhur Meclisi aday listesi

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na bugün teslim etti. Listeler 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak.

İşte Alanya Cumhur Meclisi aday listesi
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ALPER KUTAY

CUMHUR İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'in listesini Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan birlikte teslim etti. 

İŞTE YÜCEL'İN LİSTESİ...

1-)FAHRETTİN KERİM AYDOĞAN

2-)MEHMET ALİ KİRİŞ

3-)ALİ ŞAHİN

4-)ALPER BİBER

5-)FATMA MELİKE NAZİFOĞLU

6-)PAULİNA MÜFTÜOĞLU

7-)TUNAHAN KASAPOĞLU

8-)MUHAMMER ÖZBUDAK

9-)MEHMET ALİ TEKİN

10-)BİLAL AZAK

11-)KERİM ERTEKİN

12-)MELİHA ARAS ERDOĞAN

13-)MUSTAFA SÜNBÜL

14-)AHMET DAYANÇ

15-)NURİ TOKUŞ

16-)ARİF TOK

17-)EMİNE ÇALIŞ

18-)KAYHAN BALTA

19-)ALİ RIZA KAYACI

20-)MEHMET BABAOĞLU

21-)MEHMET ŞENLİ

22-)MERVE BAYSAL

23-)MUSTAFA KEŞOĞLU

24-)UĞUR OĞUZ

25-)ERKAN CEBECİ

26-)TUNCAY SARMAZ

27-)AHMET EDİŞMEN

28-)FATMA ÜNAL AKIN

29-)CENGİZ TOKSÖZ

30-)MEHMET AKMAN

31-)ŞENAY DEMİRTAŞ AKIN

32-)ÖZLEM PAYALIOĞLU

33-)SEVDA ÖZASLAN

YEDEK ADAYLAR 

1-) AHMET BATUHAN BURAKÇI

2-)ALİ ARSLAN

3-)SELÇUK GÜVEN ÜLKER 

4-)MUSTAFA KARADUMAN

5-)İBRAHİM UĞUR

6-)TUĞÇE ŞAHİN

7-)ASKERHAN BURAK ŞAHİN 

8-)SÜLEYMAN TOKAÇ

9-)FATMA ÖZKAN İŞBİTİRİCİ

10-)MEHMET ÇELİK

KONTENJAN ADAYLAR

1-)ADEM ER

2-)MUSTAFA TUNA

3-)FEVZİ ALAADDİNOĞLU

4-)MUSTAFA TOKSÖZ

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 18:18
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