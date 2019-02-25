İşte Alanya CHP'de görev dağılımı!

19 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilen Millet İttifakı’nın belediye meclis listesine tepki gösteren CHP İlçe Teşkilatı’nın 14 yönetim kurulu üyesi istifa edince ilçe başkanı Sefa Çorbacı’nın görevi tüzük gereği düşmüş, yerine ise partinin emektar isimlerinden Coşkun Karadağ atanmıştı.

İşte Alanya CHP'de görev dağılımı!
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ALPER KUTAY

KARADAĞ’ın başkanlığı geçtiğimiz Cumartesi günü CHP Genel Merkezi tarafından onaylandı. Karadağ’ın ilk icraatı ise yeni yönetimde görev dağılımını yapmak oldu. Buna göre; Eray Erdem Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İrfan Akgün İlçe Sekreteri, Mehmet Kural Sayman, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Halime Dim Ceylan, Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Karagöz, İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Can Baysal, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu, İttifak Koordinatörleri Mustafa Aras ve Ali Hancı, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ise Gülçin Güner oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:13
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