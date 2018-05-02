İşte AK Parti'nin Antalya'dan aday adayları

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi Ak Parti'den Antalya'da 125 kişinin başvurduğu bildirildi. Alanya'dan 13 başvuru oldu.
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sena Nur Çelik de Antalya'dan müracaat etti.
Alanya'dan Ömer Kocaman, Hüseyin Güney, Nurettin Uludağ, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Necati Yıldırım, İsmail Yıldız, Hasan Murat Diler, Mine Karagöz, Övünç Özkan ve Durali Şener de başvuru yaptı.
İşte başvuranların tam listesi...
|ABDULKERİM
|YEŞİLDAĞ
|ABDULLAH
|ÖZTÜRK
|ABDULLAH
|IŞIKHAN
|ABDURRAZAK
|KILIÇ
|ADEM
|ÖZEN
|AHMET
|GÜLER
|AHMET
|KİŞTİN
|AHMET KÜRŞAT
|KÖHLE
|ALİ
|AKSU
|ALİ FUAT
|YARBAŞ
|ALPER
|POLAT
|ATAY
|USLU
|AYATULLAH
|İNCİ
|AYŞE GÜLİZ
|YILMAN
|BARIŞ
|YILMAZ
|BEYTULLAH
|DEMİR
|CANBEY
|ÇETİN
|CANSU
|GÜLER NALBANTOĞLU
|CELALETTİN
|POLAT
|DİYAR
|İÇKALE GÜLTEKİN
|DORUK
|SOYDAN
|DURALİ
|ŞENER
|DUYGU
|KARAZOR
|DUYGU
|CEVHER
|ELİZAVETA
|İBAK
|ERCAN
|MEKTEPLİOĞLU
|ERDEM
|ATEŞ
|ERKAN
|KAPLAN
|ERKAN MUSTAFA
|YILMAZ
|ERTAN
|KARA
|ERTUĞRUL
|UĞRAŞAN
|ESİN
|ARSLANTAŞ
|ESMA
|BALABAN KARACAN
|FATİH
|GÖKGÖZ
|FATMA
|ÖNCEL
|FIRAT
|AKAR
|GALİP
|UZUN
|GÖKCEN
|ÖZDOĞAN ENÇ
|GÜLÇİN
|ÖZBOZ
|HAKAN
|KOŞMAZ
|HASAN
|DEMİR
|HASAN HÜSEYİN
|CENGİZ
|HASAN KEREM
|ÜNSAL
|HASAN MURAT
|DİLER
|HATİCE
|CAN BALAKAN
|HIFZULLAH
|ŞAHBAZ
|HULKİ
|KARAHAN
|HÜLYA
|AKAYDIN
|HÜSAMETTİN
|ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|GÜNEY
|HÜSEYİN
|AYANOĞLU
|HÜSEYİN
|OKUDAN
|HÜSNÜ
|AKÇALIOĞLU
|IŞILAY
|IŞILDAR CAN
|İBRAHİM
|AYDIN
|İBRAHİM
|İŞLEK
|İBRAHİM
|TÜRKİŞ
|İPEK
|ERZENGİN
|İRİNA
|BALCI
|İSA
|AKDEMİR
|İSMAİL
|YILDIZ
|İSMAİL SERKAN
|CEYLAN
|İZZET
|YILMAZ
|KADİR
|ÇEVİK
|KADİR
|ULUSOY
|KEMAL
|ÇELİK
|KERİM
|KANTAV
|KÜBRA
|BAKDEMİR
|LAMİ
|YILDIZ
|LOKMAN
|İNAN
|MEHMET
|KANPOLAT
|MEHMET EMİN
|KILIÇ
|MEHMET RİFAT
|DURUKAN
|MELEK
|BÖCEK
|MELİHA MELTEM
|KILINÇ
|METİN
|KURT
|MEVLÜT
|ÇAVUŞOĞLU
|MİNE
|KARAGÖZ
|MUHAMMED
|TÜRKOĞLU
|MUHAMMET EMİN
|İLHAN
|MURTAZA
|TAMYÜREK
|MUSTAFA
|ÖZDOĞAN
|MUSTAFA
|AKDENİZ
|MUSTAFA
|ATEŞ
|MUSTAFA
|KÖSE
|MUSTAFA
|AYDEMİR
|MUSTAFA
|AKÇOCUK
|MÜBERRA
|ÇAKMAK
|NECATİ
|YILDIRIM
|NERMİN
|DEMİR
|NEVİN
|KORKMAZ ZOR
|NURETTİN
|ULUDAĞ
|ÖMER
|AKBAŞ
|ÖMER
|KOCAMAN
|ÖVÜNÇ
|ÖZKAN
|RAKİP
|UTAN
|RAZİYE
|GÖK AKTAŞ
|REMZİ
|ALTUNGEYİK
|RIZA
|SÜMER
|SACİ
|BAYKONDU
|SAMET
|SAVAŞ
|SEHERA
|SEVİCİ
|SEMA
|AKINCI ESER
|SENA NUR
|ÇELİK
|SERPİL
|YILMAZ
|SEYİT EMRE
|GÖYÜK
|SİBEL
|KURTOĞLU YILDIRIM
|SONER
|ERKAYA
|SUAT
|KOLUKIRIK
|SÜLEYMAN
|KAVCAR
|ŞÜKRÜ
|OKUDAN
|TUBA
|YILDIRIM
|YAŞAR TURGUT
|BİLGİN
|YILMAZ
|AKDOĞAN
|YUSUF
|GÜNAY
|YUSUF
|İŞERİ
|YUSUF
|UZUN
|YÜCEL
|ERTAN
|ZAFER
|ŞAHİN
|ZAFER MURAT
|BAYRAKÇI
|ZEKİ
|KILINÇ
|ZEKİ
|ÇİVİK
|ZEYNEP
|KARATAŞ
|ZİYA
|ŞAHİN
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İyi Seyirler.