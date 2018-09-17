İşte Ak Parti'nin aday profili

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Karşılığı olan güçlü isimlerle seçime gireceğiz” dedi. Ak Parti “seçilecek adaylarla” seçime girecek. Ak Parti Genel Merkezi, ismi kamuoyuna açıklandığında o şehirde yaşayanların “en iyi adam, tam isabet” diyeceği isimlerin peşinde. Bunun için şehirlerde öne çıkmış isimlerin yanı sıra büyükşehirlerde bakan ve genel başkan yardımcılarının adaylığı söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “milletvekillerinin adaylığına sıcak bakmadığı” söyleniyor. Zaten Ak Parti Meclis’te çoğunluğu ancak MHP’nin desteğiyle sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu bir aday profili var. Aday belirleme çalışmaları büyük ölçüde buna uygun olarak gerçekleşecek. Adaylar ehliyet ve liyakat sahibi olacak.

ADAYLAR ŞEHİRDEN ONAY GÖRECEK

Toplum tarafından sevilip takdir edilecek. Tevazu sahibi olacak. Belediye başkanlığına talip olan şahsın vizyonuna da bakılacak. Ak Parti yerel seçimlerde şehirlerin kendine has özelliklerine göre bir çalışma planlıyor. Bunun başında şehrin istediği ve benimsediği adaylar geliyor. Ak Parti yöneticileri iki noktaya dikkat çekiyor. Şehre en uygun adayı bulmak ve şehrin dilini tutturmak. Bu arada Ak Parti’nin yürüteceği seçim kampanyasının köşe taşları belli olmaya başladı. Seçmene yapılan ve yapılacak hizmetler anlatılacak, hep pozitif bir kampanya yürütülecek. Rakiplerin başarısızlığı ve kötülüğü üzerine bir kampanya inşa edilmeyecek. Yeni projeler anlatılıp hizmet dili kullanılacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 09:39