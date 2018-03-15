İşte Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın yeni adresi

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2 Aralık 2017 tarihinde bu göreve seçildi ve o gün yaptığı açıklamada, ilk icraatlarının partiyi daha geniş bir büroya taşımak olacağını söylemişti. Aradan geçen 4 aylık süreçte uygun bir parti ofisi bulamayan Toklu ve ekibi fikir değiştirdi, sıfırdan yepyeni bir parti binası yaptırmaya karar verdi. Çevreyolu üzeri, Almoda Mobilya arkasındaki bir arazide çalışmalar dün itibariyle başladı. Projesi Mustafa Toklu'nun sahibi olduğu Toklu Mimarlık tarafından çizilen 5 katlı binada giriş katı lobi ve resepsiyon, birinci kat toplantı odaları, ikinci kat kadın ve gençlik kolları odaları, üçüncü kat ise başkanlık makamı, 4. ve 5. kat ise şimdilik boş katlar olarak tasarlandı. Hafriyat çalışmaları biter bitmez temel atma töreninin yapılacağı ve törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı gelen bilgiler arasında.

'BU PAZAR AVSALLAR'DAYIZ'

Öte yandan teşkilat olarak gerçekleştirdikleri mahalle toplantıları, yeni ilçe binası hazırlıkları ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ak Parti Antalya İl Kongresi hakkında açıklamalarda bulunan Toklu, "Geçtiğimiz hafta il kongremizden dolayı mahalle toplantılarına ara vermiştik. Ancak bu hafta devam edeceğiz. 18 Mart Pazar günü Avsallar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Sıkıntı ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışacağız" dedi. Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer'den sonra artık İbrahim Ethem Taş'ın başkanlık görevini sürdüreceğini anımsatan Toklu, "Hızlı bir şekilde yeni başkanımızla çalışmalarımıza başladık. Yeni ilçe binasının hazırlıkları hızlı bir şekilde devam ediyor. İlerleyen günlerde basınla bir araya gelip, teşkilat binası hakkında detayları Alanya halkıyla da paylaşacağız" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA HAZIRIZ'

Ak Parti olarak genel merkezlerde başlatılan Ak Parti ve MHP arasındaki 'Cumhur İttifakı' ile ilgili sık sık bir araya gelerek istişareler yaptıklarını söyleyen Toklu, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu ittifak genelde gerçekleşen bir konu. Ancak seçim sürecinde de biz ilçe teşkilatı olarak genel merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalar yapacağız" dedi. Toklu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in geçtiğimiz günlerde diğer koordinatörler gibi görevine son verilmesinin ardından 2019'da Alanya Belediye Başkan Adayı gösterilme ihtimaline karşı yöneltilen bir soruya, "İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bir kararla bu görev sona erdirildi. Ayrıca belediye başkanlığı için zaten herkes aday adaylığını koyabilir, buna Hüseyin Güney de dahil" yanıtı verdi.

