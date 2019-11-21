İşte AK Parti'deki 7 istifanın perde arkası! Yol haritası da belirlendi

AK Parti'nin teşkilatlardan sorumu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kongre takvimini açıklarken, önümüzdeki günlerde bazı il başkanlarının da istifa edeceğini duyurdu.Bu açıklamadan kısa süre sonra da Kütahya, Manisa, Kırşehir, Amasya, Siirt, Iğdır, Balıkesir, Çanakkale il başkanları, genel merkezin talebi doğrultusunda görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

"ZAMANA YAYARAK DEĞİŞİM"

31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçiminde, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu bir çok belediyenin kaybedilmesinin ardından, parti yönetiminde revizyona gitmesi bekleniyordu.Ancak partide yapılan değerlendirmelerde, hızlı bir değişimin, tabanı tatmin etmeyeceği, iç tartışmayı büyüteceği, bunun yerine yapısal sorunların saptanıp zamana yayarak değişimin gerçekleştirilmesi görüşü benimsenmişti.AK Parti'de il başkanlarının istifası da bu "zamana yayma taktiğinin" bir parçası olarak değerlendiriliyor.Parti kulislerinde, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Binali Yıldırım'ın, "cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağı, hatta Cumhurbaşkanlığı'ndaki "odasının bile hazır olduğu" konuşuluyor.Erdoğan'ın, grup toplantılarında da yanından ayırmadığı Binali Yıldırım ile ilgili yapılan bir başka tahmin ise "TBMM grup başkanlığına" getirileceği yönünde.

İSTİFA ETTİRİLECEK İL BAŞKANLARI BÖYLE BELİRLENİYOR

İstifa ettirilecek il başkanlarının ise partinin yaptırdığı "memnuniyet anketleri"nin yanı sıra, halkla yapılan görüşmeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak belirlendiği ifade ediliyor. Ayrıca, parti yönetimi tarafından belirlenen isimler, tebdili kıyafetle, halkın nabzını tutuyor. Parti kaynakları, yeterince çalışmayan, seçmenle diyalog kuramayan ya da, çeşitli nedenlerle yıpranmış, doku uyuşmazlığı yaşananların istifasının istendiğine dikkat çekiyorlar.

KONGRELERE MÜDAHİL OLMASIN GEREKÇESİ

İl başkanlarının, kongre takvimi başlamadan hemen önce istifalarının istenmesinin nedenlerinden biri olarak, "birlikte yol yürünmeyecek" insanların kongre süreçlerine müdahalesini engellemek olarak gösteriliyor. Parti kaynakları, "Devam etmek istemediğiniz il başkanının, ilçe kongrelerine müdahalesi gibi bir durum sözkonusu olabilir. O nedenle de, kongre takvimi başlamadan istifaları daha yerinde olur" değerlendirmesi yapıyorlar. Partide istifa ettirilenlerin yerine, il kongresine kadar genel merkezin güvenilir gördüğü teşkilattan isimler atanıyor.

YENİ İSİM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

AK Parti'de bir yandan il başkanları istifa ettirilirken, diğer yandan da Erdoğan'ın, "O ilin Ömer'i olsun" dediği, "güvenilir, şaibesi olmayan" teşkilatlarda görev alacak yeni isim arayışı sürdürülüyor. Bunun için sadece mevcut partililerden değil, yeni isimlere de teklif götürülebileceği ifade ediliyor. Partiye yeni isim arayışı çerçevesinde, genel merkez, teşkilatlarla ortak çalışma yürütüyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı partilerle temas içinde olanlarla yolların tamamen ayrılması sözkonusu. Partide değişim sürecinin aynı zamanda bir "samimiyet testi" olacağı belirtilerek, "Birlikte yol yürünecekler belirlenip, onlarla devam edilecek, ama başka yoldan yürümek isteyenler de ayıklanacak" değerlendirmesi yapılarak, muhalif isimlerin partiden de istifa ya da "ihraç" yoluyla uzaklaştırılacağı ifade ediliyor.

İKİ İSİM İÇİN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

AK Parti'de son dönemde, parti politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Erdoğan'ın isteği üzerine İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu istifa ettirilmişti.AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sosyal medya hesabından "Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık" paylaşımı yapan eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, "kesin ihraç" istemiyle disipline sevkedildi.

İSTİFALARIN NEDENİ BABACAN VE DAVUTOĞLU ÖNLEMİ

Siyasi kulislerde ise il başkanları ve muhaliflere yönelik istifa ve ihraç yöntemine başvurulmasının bir nedeni olarak da, Davutoğlu ve Babacan'ın yeni partiyi kurmaları ile partide yaşanacak "istifaları" perdeleme amacının yattığı iddiası seslendiriliyor. Zira, iki ismin partiyi kurmaları halinde, milletvekili düzeyinde çok fazla olmasa da özellikle teşkilatlardan, çok sayıda istifa olacağı yorumu yapılıyor. Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler de bir süre önce BBC Türkçe'ye, şimdilik milletvekili transferi düşünmediklerini, ancak "teşkilatlarda kendileriyle birlikte hareket etmek isteyenlerin istifasını isteyeceklerini" açıklamıştı.

KONGRE TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in 13 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre 7. Olağan Büyük Kongre için takvim 28 Kasım-15 Aralık arasında yapılacak delege seçimi ile başlayacak.Belde kongreleri Aralık ayının son haftasında başlayacak ve Ocak ayının ikinci haftasında tamamlanacak. Kandemir'in verdiği bilgiye göre 2020 Ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilçe kongrelerinin başlaması ve 6 ayda tamamlaması planlanıyor.Parti yönetimi, 2020 sonu itibariyle tüm ilçe ve il kongrelerini tamamlayıp, 2020 sonu ya da 2021 başında 7. Olağan Büyük Kongre'yi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

7 İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti.

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.