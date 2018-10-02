İşte AK Parti'de aday olma kriterleri

AK Parti’nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili teşkilata uyarılarda bulundu

İşte AK Parti'de aday olma kriterleri
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Kimse ‘Bu benim yakınımdır’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Burada ehliyet ve liyakat esastır, buna göre adımlarımızı atmaya kararlıyız. Bunu burada özellikle ifade ediyorum. Bu davayı hazmetmiş olanları bize getirin. Mahalli idareler seçimleri bundan sonraki 5 yılı hız ve etkinlikle geçirebilmemiz açısından kritik öneme sahiptir. Ak Parti her çalışmasını istişare ile yürütmüştür. Seçim hazırlıklarını istişare ile yapıyoruz.

‘EN İYİ İSİMLERLE YOLA ÇIKIYORUZ’
24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler ışığında kendimize en doğru, en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek hedeflerimize ulaşacağız. Şehirlerimize ve ülkemize en iyi hizmetleri getirecek isimlerle seçime girdiğimizde milletimizle birlikte partimiz kazançlı çıkar. Adayın da karşılığı olmalı. Sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile Ak Parti'nin kapıları herkese açıktır. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız” dedi.

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