İstanbul yine 'İmamoğlu' dedi

SEÇİM için Alanya’dan yüzlerce vatandaş İstanbul’a akın ederken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek için İstanbul'daydı. Alanyalı CHP ve İyi Parti'liler de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek verdiler. Alanyalı sandık görevlilerinin de bulunduğu seçimi resmi olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti.

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Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 02:07