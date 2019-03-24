İstanbul Yenikapı'da tarihi miting

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alana gelenler arasında eski Başbakanlardan Tansu Çiller de var. Çiller, 24 Haziran seçimleri öncesi İstanbul'da düzenlenen AK Parti mitingine de katılmıştı.

"HEDEF İSLAM, HEDEF TÜRKİYE"

Çiller alana gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yine bir milli şuurla bugün buradayız. Türkiye hedefte, ülkemiz hedefte. Bugün özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye daha bağımsız bir yere seçiyor kendine. Bizatihi bu bir değişimin gereği. Ve görüyoruz ki eski dünyanın bütün kurumları sorgulanmakta.

BM NATO hepsi sorgulanıyor. Türkiye yeni düzenin gelişimini batıdan doğuya koyan bir güç olarak görüyor ve burada da yeni yerini almakta.

Bütün bunlarla birlikte görüyoruz ki dünyada bir değişim daha var. O da İslam dünyası hedefte. Dünyanın çok uzak köşelerinde İslam dünyasının hedefte olduğunu açık biçimde görüyoruz. Yeni Zelanda buna bir örnek oldu. Müslüman nüfus dünyada artmakta hatta o kadar ki, bir kaç on yıl içerisinde eşitlenecek.

Bu Türkiye'yi yeni bir hedef yapmaya yetiyor. Nitekim bir büyük terör olayıyla karşı karşıya kaldı Yeni Zelanda. Burada açıklanan manifestoda hedef kim? Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı...

"GÜNEYDOĞU'DAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZLE BERABER AYAĞA KALKTI"

Eğer buraya PKK'nın bir takım uzantılarını getiriyorlarsa ve bunları silahlandırıyorlarsa; buradan taciz atışlarını ülkemizde görüyorsak, bütün bunlar hedefte Türkiye demektir. Ve böyle olduğu zaman Türkiye milletiyle her zaman ayağa kalkmıştır.

Bu coğrafya birçok devlete mezar olmuş bir coğrafya. Korkmalıyız? Asla.

Biz bir terör mücadelesi yaptık. Çok zor bir terör mücadelesiydi. Türkiye'nin güney doğusuna hiç kimse gidemez haldeydi. Kimse okuyamıyordu, otobüsler kapalıydı. Felaket bir ortam vardı ve kan gölüydü. Biz dedik ki "Bu terör ya bitecek, ya bitecek" Çok başarılı yıllar oldu. Türkiye başarının devamında huzuru buldu.

Başarının birkaç sırrı vardı. Kahraman askerlerimiz, polislerimiz var. Fedakar müdahaleleri rol oynamıştır. Dış politika, mekik diplomasisi rol oynamıştır. Bizim o zamanlarda 60 küsür bin askerimiz içeri girdi. Ama en önemlisi neydi biliyor musunuz? Biz terör bitecek dediğimiz zaman Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimiz bizimle birlikte ayağa kalktı.

"OSMANLI'DAN GELEN BİR RUHTUR"

DYP o zaman bir Türkiye partisi olmuştu. Batıdan aldığı oyu Güneydoğu'da alırdı. Şırnak'ta 95 sonundaki seçimlerde DYP birinciydi. Biz o ruhla aldık. Ta Osmanlı'dan gelen bir ruhtur. Büyük Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nda Çanakke'yi geçilmez yapan ruh.

Onun için bugün yine aynı birliktelikle sandığa gideceğimize inanıyorum. Herkes diyor ki, ne ilgisi var bunun, mahalli seçimlere gidiyoruz...

Tam da işte bu nedenle. Çünkü bu bir genel seçim değil. Genel seçimde Türkiye kararını verdi. Başkanını seçti, ona hükümetini kur dedi. Bu yetki, görev duruyor orada. Bu 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var. İstikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu? Yoksa hep birlikte daha büyük bir Türkiye'ye mi yürüyeceğiz. Herkes bir şey söyler. Millet de son sözü söyler.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı.

550 BİN WATT GÜCÜNDE SES DÜZENİ KURULDU

Miting alanında ses sistemi için 18 kule kuruldu.Toplam ses sisteminin 550 bin watt gücünde olduğu öğrenildi. Miting yapıldığı sırada herhangi bir aksaklık çıkmaması için 340 uzman teknik personel bulunurken, temizlik lojistik gibi hizmetler için ise 7 bin personel görevlendirildi.

GÜVENLİĞİ 14 BİN POLİS SAĞLAYACAK

Öte yandan mitingin güvenliğini ise 14 bin civarında polis sağlayacak. 4 ayrı giriş noktasında 130 dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı kullanılarak mitinge gelen vatandaşlar arandıktan sonra içeri alınacak. Miting 18 kamerayla canlı olarak yayınlanacak. Katılımın yüksek olması beklenen Miting alanın 2 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.

AMBULANS, İTFAİYE ARAÇLARI VE TUVALETLER

Alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 adet güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. 80 ambulans 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter alanda hazır bulunacak. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için çevrede ambulans yolları oluşturdu. Alanda tam donanımlı bir sahra hastanesi kuruluyor.

FONDA AYNI ŞARKI VARDI

Alana ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Coşkunun tavan yaptığı anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısı eşliğinde alandakileri selamladı.

ERDOĞAN'DAN SONRA BİNALİ YILDIRIM'DA MİTİNG ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı miting alanına gelmesinin ardından Binali Yıldırım'da miting alanındaki yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşiyle beraber sahneye çıktı ve miting alanındaki vatandaşları selamladı.

İŞTE Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, MHP’nin sayın Genel Başkanı, Türkiye sevdalısı değerli kardeşlerim Yenikapı ruhunu yaşatan kahraman İstanbullular… İstanbul, sen şehirlerin şahısın. İstanbul sen şehirlerin sultanısın. İstanbul peygamber efendimizden müjdesin.

Şehitler, gaziler emanetisin. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet’in fethetti, Mimar Sinan’ın süslediği, Atatürk’ün işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın çöpten çukurdan çamurdan susuzluktan çıkararak İstanbul… 1994’ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi, suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum.

15 Temmuz’da dirayetiyle hainleriyle o gece hak ettikleri cevabı verdiğinde Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı’ya ruh veren, 15 Temmuz ittifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu.

Sevgili gençler, bu birlik, bu beraberlik bizde olduğu müddetçe emin olun İstanbul’un da Türkiye’nin de çözülemeyecek hiçbir derdi olmaz. 1994’te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız.

Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor. İstanbul 1 Nisan’ı hazırlamaya hazır diyor. Hazır mısın İstanbul? Yine bizi mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu meydanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ışığı parlıyor. AK Parti’nin ışığı parlıyor. Bu meydanda Milliyetçi Hareket Partisi’nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydanda Cumhur İttifakı’nın gür sesi yankılanıyor. Hepinize minnettarım. Sergilediğiniz bu muhteşem tablodan gurur duyuyoruz.

Şu ana kadar nasıl çalıştıysam, nasıl liderimizle Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek, havayolunu halkın yolu yaptıysak Marmaray’ı Avrasya Tüneli’ni Hızlı Treni dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a nasıl kazandırdıysak; Üçüncü Köprüyü Osmangazi Köprüsünü nasıl İstanbul’un hizmetine sunduksa; gelecek 5 yılda sizin desteğinizle aziz İstanbul’a aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı’da söz veriyorum.

Bizden, sizden, o partiden, bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan sevgiyle çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, birlikte Türkiye olmak var.

Türkiye’yi cennet yapan işte bu güzel duygulardır. İstanbul’u da cennetten bir köşeye dönüştürmek işte bu anlayışla mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız, daha çok kaynaşacağız. Sahip olduğumuz zenginlikleri hep hatırlayacağız. Etrafta terör var, savaş var, şiddet var. Bölmek isteyenler var, ayırmak isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. Bir Türkiye var, bir İstanbul var. Yenikapı Ruhu var. 15 Temmuz’da yenilmeyen Türkiye’nin ruhu burada.

Siz bu meydanı doldurdukça, ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Sizin bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler mütevazi, samimi, çalışkan Anadolu insanlarısınız. Türkiye insanlığın merhametin son kalesidir.

Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Nasıl bir İstanbul’da yaşamak istediğimizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy İstanbul’un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok bereket daha çok üretim demek. Daha rahat, daha kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek.

Size daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu sözü Yıldırım sözüdür. Bu İstanbul’da trafik ulaşım çile olmaktan çıkacak. Türkiye’de liderimizle Cumhurbaşkanımızla bunu başardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük kuzey ile güneyi birleştirdik. Ama sevgili İstanbullular, yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.

Yağmurda ıslanmadan güneşte yanmadan her yere ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. Bilgimiz, tecrübemiz, planlarımız, projelerimiz hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı projelerden bahsedecek. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Bütün İstanbullu hemşerilerimizi kardeşlerimizi mutlu edecek çok güzel planlarımız var. Bu imkanları, İstanbul’un imkanlarını adil bir şekilde hizmetinize sunacağız.

Anneler çocuklarınız en güzel anaokuluna gidecek. Çünkü bunu siz hak ediyorsunuz. Dünyada hangi meslek geçerliyse onun diplomasını alacak. Çalışmak isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbulla birlikte bu şehri akıllı şehir yapalım, bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler? Hanımefendiler birlikte yürümeye hazır mısınız? Beyefendiler omuz omuza daha güzel İstanbul için var mısınız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuşuyor. Bahçeli konuşmasında, "İstanbul, Türk milletinin namus timsalidir. Hiçbir hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. Allah nazarlardan esirgesin. Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş çağlıyor. Al bayrağa bürünmüş pırıl pırıl parlıyor. Tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı’da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz. Bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu birim iriyim diriyim Türkiyem diyen cesur yüreklere…

İstanbul’da Türk milletinin mührünü vuran kutlu ecdadımız sizler gibi korkusuz ve kahramandır. Yenikapı’yı dolduran her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bu muazzam toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir. Medeniyettir, kardeşliktir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Beşeriyetin gözü İstanbul’un üzerindedir. Mazlumların kulağı İstanbul’a çevriktir. Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul Kudüs’ün kardeşidir, Üsküp’ten Halep’e Adriyatik’ten Çin Seddine kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse Türkiyemiz gider. Bu siper millete teslim olursa muazzez ahlakın muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararır ve körelir. Hükümranlığıyla tarihin rotasını değiştiren yüksek fazilet gücünü İstanbul’dan almıştır.

Cihanı adaletle kavrayan tarihe silinmez ve eserler bırakan aziz ecdadımız gelerek ülkülerini İstanbul’da bulmuştur. Bu nedenle İstanbul, Cumhur İttifakı’nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul’dan atılacak bir adımın yankısı her taraftan işitilecektir.

Cumhur ittifakı olarak bunun bilincindeyiz. Ne var ki zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda’da Cuma namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı. Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı’nın kinini tutuyorlardı. 330 yıl önceki Viyana Kuşatmasının öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda’yı kana bulayan Vandallar, Müslümanların Avrupa’da ilerleyişinin durdurulduğunu 1288 yıl önceki savaşı hafızalarına kazımışlardı.

Canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki, “Boğaz’ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinapolis’e gelir tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve tekrar Hristiyan şehri olacak” Şu anda boğazın batı yakasındayız, Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı’dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır.

İstanbul, Türk milletinin namus timsalidir. Hiçbir hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız.

Zalimlerin hedefi Türkiye’dir, Türk milletidir. Hedefteki şehir ise İstanbul’dur. Dün böyleydi yalın gerçeği de budur. Zaman değişir, aktörler farklılaşsa da tehdit aynıdır. Senaryo aynıdır, oyun aynıdır. Hesap aynıdır, komplo aynıdır. PKK, PYD YPG FETÖ’nün kanlı, kahpe ve kiralık tetikçileri olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş, Türk ve İslam düşmanlığının yegane sebeplerinden birisidir. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz.

Burada huzurunuzdan şer ve illete sesleniyorum. Sakın aldanmayın, hesap hatasının bedelini Malazgirt’te İstanbul’un fethinde ödediniz. Müslüman Türk’e kefen biçmenin bedelini Çanakkale’de Anafartalar’da ödediniz. O günkü ruh ölmedi. Bugün burada Yenikapı’da yaşıyor. Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır. Türk milleti mutlaka selamete çıkarılacaktır. Zillet ittifakının kumpasları muhakkak çürütülecektir. Haklıyız zafere ulaşacağız.

15 Temmuz’da zulüm dolu bir gece yaşamıştık. 15 Temmuz2da 251 kahramanımızın şehadetiyle milletimizin topyekün direnişiyle engellemiştik. Milli bekamız neredeyse imha olacaktı. Türk milleti az kalsın birbirine düşüp, devletin bölünmez bütünlüğü tasfiye edilecekti. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 ağustos 2016’da yapılan demokrasi ve şehitler mitingiyle ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye’nin önü açıldı. Belirsizliklerin koyu sisi dağıtıldı. Bu ruh sayesinde türkiye düşmanlarına karşı, müstesna bir iradeyle çok sağlam bir cephe kuruldu.

Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik. Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Bütün siyasi dürtüleri, dipsiz ve sonuçsuz problemleri geride bıraktık. 15 Temmuz Türkiye’nin miladıydı, yeniden doğumuydu, yeni bir diriliş destanıydı.

Terör örgütlerine, döviz çetelerine karşı el ele verdik, güç birliği ve gaye birliği yaptık. Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkumdu. Balkanlar bunalımdaydı. ABD etrafımızı mayınlıyor, AB içimizi karıştırıyor, bazı körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu. Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık. Türkiye’yi heba edemezdik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demeliydik. Konu vatansa, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık. Az kazandıran, çok kaybeden çetelesi tutamazdın. İman ve irade varsa ihanet sonuç alamayacak inancıyla kenetlendik, Cumhurun İttifakına fikriyatıyla kucaklaştık.

Tehditleri gördük, yeni bir hükümet sistemine acilen ihtiyaç olduğuna karar verdik. Tehlikeleri okuduk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzlaştık. 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlandı. Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden başarıyla çıktı. 31 Mart’ta yeni hükümet sistemiyle çatışmayacak, çelişki yaşamayacak, uyumsuzluk göstermeyecek yerel yönetimlerin tezahürü beka düzeyinde önemlidir. Türkiye’nin yaşamış olduğu karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri kazasız belasız temin edilmeli, Cumhur İittifakı’nın duruşuyla temellenmelidir.

Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye’nin kuyusunu kazanlara 31 Mart’ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur. FETÖ’ye müsamaha yoktur. Sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Zillet İttifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir. Cumhur İttifakı birlik beraberliktir.

HDP’nin eş genel başkanı diyor ki, “Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz”

Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP’nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak’ta uzatılan el İstanbul’da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK’nın siyasi aparatı HDP’ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı’nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım’dır.

Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz bir yeri bulunan sayın Binali Yıldırım İstanbul’un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır.

Kılıçdaroğlu varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın, kötürüm siyasetinden bahsetsin. O konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır. CHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu Kılıçdaroğlu’nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım Cumhur İttifakı’nda buluşalım.

İP’e oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı’nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve mücadeleye destek verin. Kürt kardeşlerim, emin olun sizleri bizler kadar seven olmaz. Gelin Cumhur İttifakı’nın gücüne güç katın. Amerika seni benden fazla sevemez. Birlikte Türkiye’yiz, hep birlikte İstanbuluz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Erdoğan mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını açıkladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Sevda nedir bilmezsek sevdalandığım şehir; kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir, ey şehadetlerle şahlanan şehir; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin İslam alemine işaret ettiği şehir, asrı saadetten gelen misafirleriyle şereflenen şehir… Fetih fatih Sultan Mehmet Han’a nasip olan şehir; adaletin huzurun hakikatin hakim olduğu şehir… Her inançtan, her kesimden insanın güvenle yaşadığı eman şehir; herkesin gözü olduğu gözdesi olduğu İslam şehri… Seni yürekten selamlıyorum İstanbul.

Ayasofya’sı ile Sultan Ahmet Camisiyle en son Büyük Çamlıca Camisi ile… Kıtaları birleştiren İstanbul. Sizleri aşk ile selamlıyorum İstanbul. Yenikapı bugün bir başka güzel. İşte böylesi yürekler fethetmişti İstanbul’u. İşte böylesi bir iman, aşılmaz denilen surları yerle yeksan etmişti. İşte böylesi bir azim asırlarca İstanbul’a dünyayı yönettirmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 16:19