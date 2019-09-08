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İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı? Soylu açıkladı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beklenen kayyum açıklamasını yaptı

POLİTİKA 08.09.2019, 11:53
İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı? Soylu açıkladı...
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil." dedi.

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