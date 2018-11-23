‘İşsizliğe ve güvencesizliğe mahkum edilen öğretmenlerin yanındayız’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya örgütü 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Öğretmenlere ithaf edilen 24 Kasım’da, ülke gerçekliklerine dikkat çeken CHP İlçe Başkanı Çorbacı mesajında şu ifadelere yer verdi: “24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. Türkiye’de de 1981'den bu yana, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle andığımızı belirtmek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ülke gerçekliklerimizi masaya yatırarak, sizlere bazı sayısal verileri sunacağım. Ülkemizde bugün, yoksulluk sınırında yaşayan ya da atanamadığı için mesleğini icra edemeyen yüz binlerce öğretmen var. Atanamadığı için çalışmaya başladığı plastik fabrikasında iş cinayetine kurban giden 26 yaşındaki Hasan Songur'u ve daha nice acılarla hayatına son veren gencecik öğretmenlerimizi unutmadık. Türkiye’de öğretmenlerin ve eğitimin sorunları saymakla bitmez. Eğitim fakültelerinde yıllarca bin bir zorlukla okuyup, emek verip mezun olan öğretmenler günümüz Türkiye’sinde işsizliğe, güvencesizliğe mahkum edilmektedir. Eğitim Bakanlığı Öğretmen Strateji Belgesi 2018 verilerine göre, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde okuyanların sayısı, 228 bin 279. Fen fakülteleri, edebiyat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri, insan ve toplum bilimleri fakülteleri ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler de bu toplama dahil edildiğinde öğretmen olmayı bekleyen 653 bin 899 lisans öğrencisi olduğu görülmektedir. Üzerine bir de öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil eden diğer programlar ve pedagojik formasyon kurslarına devam eden mezun öğrenciler de eklendiğinde öğretmen olarak atanmayı amaçlayanların sayısı bir milyonu aşmaktadır. İş güvencesi olmayan, başta aile bütünlüğü hakkı olmak üzere özlük ve mesleki hak kayıplarına mahkum edilen öğretmenlerin haklı taleplerini 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tekrar dile getiriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelelerinde arkalarında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü layıkıyla kutlayacağımız, herkes için insanca bir yaşamın var olduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı günlerin yakın olduğunu ifade ederek bütün öğretmenlerin gününü kutluyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 17:25