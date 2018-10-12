İskele’den Toroslara Toklu rüzgarı

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, dün güne Alanya İskelesi’nde başladı. İskele’de tekneci esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Toklu, teknecilerin yaşadığı sorun ve talepleri yerinde dinledi. Toklu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Yenialp daha sonra Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan’ı makamında ziyaret edip tekneci esnafının talep ve sıkıntılarını Liman Başkanı Sayhan’a aktardı. Sayhan, Toklu ve Yenialp'e ziyaretleri için teşekkür etti.

KEŞBELENİ MEYDANINI İNCELEDİ

Başkan Toklu daha sonra Alanya'nın Keşbeleni Yaylası'na giderek vatandaşla bir araya geldi. Cuma namazını yaylada vatandaşla kılan Başkan Toklu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni meydan düzenlemesini yerinde inceledi. Torosların zirvesine yapılan meydanda yayla sakinleri ile buluşan Başkan Toklu, yeni meydanın vatandaş tarafından oldukça beğenildiğini belirterek, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

ÖĞLE YEMEĞİ KARAPINAR'DA

Başkan Toklu, Keşbeleni'nin ardından Karapınar'a geçti. Karapınar'da çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile buluşan Toklu, öğle yemeğini çalışanlarla yedi. Karapınar'da yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toklu, çalışanlara da moral aşıladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Toklu, Karapınar'daki çalışmaların neticelenmesi halinde Karapınar'ın bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyledi.