Işık görevini Kodal'a devretti

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta gerçekleştirdiği kongrede başkan seçilen Mustafa Toklu, yönetimine Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ı da aldı. 30 yaşını doldurduğu için parti tüzüğü gereği önümüzdeki günlerde görevini bırakmaya hazırlanan Işık ise yönetime girince görevini Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Kodal'a bıraktı. Görevini 3 yıldır başarı ile sürdüren Alaaddin Işık, ekibiyle de son kez bir araya gelerek çalışmaları nedeniyle tek tek teşekkür etti. 23 Aralık'ta yapılacak Gençlik Kolları Kongresi'ne kadar başkanlığı Emre Kodal'ın yapacağı, Kodal'ın ise kongre sonrası koltuğu yeni başkana teslim edeceği bildirildi. Ak Parti Gençlik Kolları'na ise Yılmaz İçmen'in getirileceği gelen bilgiler arasında.