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İşi sıkı tutuyor! Partiden kopuşları önlemek için formülü hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrelerde teşkilat yönetimlerinin yarısına yakınını değiştireceği konuşulurken, yapılacak değişimde kırgın ve küskün konumdaki eski il ve ilçe başkanlarına görev verilerek partiden kopmaları önlenecek.

POLİTİKA 02.11.2019, 09:35
İşi sıkı tutuyor! Partiden kopuşları önlemek için formülü hazır
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AK Parti'de, yeni kurulacak partilere, küskün partilileri kaptırmamak için hamle üstüne hamle yapılıyor.Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bu yılın sonuna doğru kuracakları partilere tabandan geçişleri önlemeye çalışan AK Parti yönetimi, teşkilatı sıkı tutmak için çeşitli formüller geliştirmeye çalışıyor.

TAKVİM YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

AK Parti'nin son MKYK ve MYK toplantılarında 1 yıl öne çekilen kongre süreciyle ilgili sunum yapılırken, takvim de yeniden gözden geçirildi. Delege seçimlerinin bu ay sonuna kadar tamamlanacağı, aralık ayında belde kongrelerinin, ocak ayından itibaren de ilçe kongrelerinin başlayacağı bilgisi verildi.

TEŞKİLATLARDA CİDDİ KAN DEĞİŞİMİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski il başkanları toplantısında büyük kongrenin 2020'nin sonuna doğru yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın, kongrelerle teşkilat yönetimlerinin yarısına yakınını değiştireceği belirtiliyor.

KIRGIN VE KÜSKÜNLER YENİDEN KAZANILACAK

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre teşkilatlarda yapılacak değişimde, kırgın ve küskün konumdaki eski il ve ilçe başkanlarına görev verilerek partiden kopmaların önlenmesi amaçlanıyor. 400'e yakın eski il başkanının bazılarının, önümüzdeki yıl yapılacak büyük kongrede 1450 delege arasında yer alması beklenirken, delege olamayanlara ise teşkilat yönetimlerinde görev verilmesi üzerinde duruluyor.

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #AK Parti #teşkilat #Parti #Ali babacan #ahmet davutoğlu
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