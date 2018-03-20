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20 Mart Günlük Burç Yorumu

'İnşallah yakında Alanya il olacak'

MHP'nin Büyük Kurultay'ını değerlendiren Mustafa Türkdoğan, "Alanya'nın il olmasını yakın bir zamanda ümit ve temenni ediyoruz" dedi.

'İnşallah yakında Alanya il olacak'

MHP'nin Büyük Kurultay'ını değerlendiren Mustafa Türkdoğan, "Alanya'nın il olmasını yakın bir zamanda ümit ve temenni ediyoruz" dedi.

20 Mart 2018 Salı 14:57
'İnşallah yakında Alanya il olacak'
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. 18 Mart Pazar günü Ankara'daki Büyük Kurultay'ı değerlendiren Türkdoğan, "Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde 12. Olağan Büyük Kurultay'ı gerçekleştirdik. Oy kullanan 1.167 delegenin tamamının oyunu alan milli bekamızın mimarı Sayın Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. Alanya'dan 8 kurultay delegesi, Antalya genelindeki 47 delegeyle birlikte oy kullandık. Ülkemizin beka sorunu yaşadığı, terörle mücadele kapsamında Afrin'de sınır ötesi hareket gerçekleştirdiği, kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde MHP'nin yaptığı bu kurultay daha büyük bir anlam kazanmıştır" dedi. Türkdoğan, Büyük Kurultay'da Devlet Bahçeli'nin "2023 yılında 100 il 1.000 ilçe" sözlerini yorumladı. Türkdoğan, "2023'te yüz ile bin ilçe hedefi ile yürünecektir. İl olmayı hak eden ilçelerin başında Alanya gelmektedir. Dolayısıyla bu 100 il hedefi içerisinde Alanya'nın il olmasını yakın bir zamanda ümit ve temenni ediyoruz. Alanya'yı her platformda savunduğu için de Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MHPBüyük KurultayMustafa Türkdoğan
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murat 2018-03-20 15:49:07

Bekle, belki olursunuz. Alanya'nın il olması için Devlet Bahçeli'nin de imzaladığı " İkiz İhanet yasaları" nın yırtılıp atılması gerekir. Bu ihanet yasaları iptal edilmeden Alanya'nın il olması mümkün değil. Ancak beklersiniz

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