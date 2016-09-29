'İnönü'yü iyi anlayamamış'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lozan'ı bizi zafer diye yutturmaya çalıştılar. Bunların nedeni o masada oturanlar" sözlerini değerlendirdi. Karagöz, "Devletin 12. Cumhurbaşkanı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü açık hedef alıyor. Bilmiyor ki, İsmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu zamanında da başta Paris Barış Konferansı olmak üzere askeri temsilci olarak görevlendirilmiş, tecrübe edinmiş ve Lozan'da üstün bir devlet adamlığı ile Türkiye Cumhuriyeti adına hiçbir taviz vermemiştir. Birleşmiş Milletler Konferansı'nda boş sıralara konuşanlar elbette bu durumun ciddiyetini anlayamayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce fildişi kulesi olarak yaptırdığı Beştepe'den çıkıp Çankaya Köşkü'nden Polatlı tarafına doğru bakmalıdır. Belki o zaman Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya 50 kilometre kadar yaklaşan orduya karşı, İzmir'i alan devletin ruhunu anlayabilir" dedi.

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