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'İnönü'yü iyi anlayamamış'

CB Erdoğan'ın Lozan ile ilgili sözlerini eleştiren CHP'li Karagöz, "Beştepe'den Polatlı'ya çok iyi baksın" dedi

'İnönü'yü iyi anlayamamış'

CB Erdoğan'ın Lozan ile ilgili sözlerini eleştiren CHP'li Karagöz, "Beştepe'den Polatlı'ya çok iyi baksın" dedi

29 Eylül 2016 Perşembe 16:22
'İnönü'yü iyi anlayamamış'
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lozan'ı bizi zafer diye yutturmaya çalıştılar. Bunların nedeni o masada oturanlar" sözlerini değerlendirdi. Karagöz, "Devletin 12. Cumhurbaşkanı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü açık hedef alıyor. Bilmiyor ki, İsmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu zamanında da başta Paris Barış Konferansı olmak üzere askeri temsilci olarak görevlendirilmiş, tecrübe edinmiş ve Lozan'da üstün bir devlet adamlığı ile Türkiye Cumhuriyeti adına hiçbir taviz vermemiştir. Birleşmiş Milletler Konferansı'nda boş sıralara konuşanlar elbette bu durumun ciddiyetini anlayamayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce fildişi kulesi olarak yaptırdığı Beştepe'den çıkıp Çankaya Köşkü'nden Polatlı tarafına doğru bakmalıdır. Belki o zaman Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya 50 kilometre kadar yaklaşan orduya karşı, İzmir'i alan devletin ruhunu anlayabilir" dedi.
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Son Güncelleme: 29.09.2016 16:41
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Can KaragözCHPİnönüyü Iyi Anlayamamış
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