İnce'den Erdoğan'a referandum göndermesi: Atı alan Üsküdar'ı geçti

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan eski milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan referandumu sonucunda yaptığı konuşmaya atıf yaparak "Atı alan Üsküdar'ı geçti" dedi. Muharrem İnce, resmi Twitter hesabından yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, yaptığı açıklama şu şekilde:

"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"

"Türkiye'nin bu tür hokkabazlıklara, kavgaya değil sağduyuya, saygıya, aklıselim olmaya ihtiyacı var. Bunu ertelemenin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. "Atı alan Üsküdar'ı geçti" Sayın Erdoğan!"

"İMAMOĞLU SEÇİMLERİ KAZANMIŞTIR"

"Farkında değilseniz farkında olmanızda yarar var, yaptığınız, bir seçim itirazı olmaktan, hak aramaktan uzaklaşmaya başlamaktadır. Eğer bunları yaparak kaybettiğiniz seçimi kazanmak ise amacınız bunu unutunuz. CHP adayı olarak Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmıştır ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıdır."