İnce'den Erdoğan'a 'milli irade' çağrısı: 1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir

CHP'li Muharrem İnce, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse bütünü usulsüz, kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok" ifadelerine yanıt verdi. İnce, "1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP'yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, '14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok' sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir" dedi ve Erdoğan dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya davet etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bugün açıkladığı rakamlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 15 bin 304. AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'un ilçelerinde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılıyor.