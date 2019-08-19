İnce: Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yok

YEREL seçimlerinden üzerinden henüz 4.5 ay geçmişken 3 büyükşehir belediyesine ikinci kez kayyum atandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.Belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösteren Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı eliyle görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir.Kararların siyasi olduğu ve önümüzdeki döneme dönük bir gerilim politikasının parçası olduğu açıktır. Asıl bu karar teröre, terör örgütüne hizmettir. Seçilmiş insanları yasal meşru politik alanın unsuru olmaktan çıkarmak, terör örgütünün arayıp da bulamayacağı bir hizmettir."