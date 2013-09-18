İnce aday olacak

CHP'de yerel seçim adaylarının belirlenmesi çalışmaları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin ismi ön plana çıktı.



40 MİLLETVEKİLİ GÖRÜŞTÜ



Vatan'ın haberine göre; CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Mustafa Sarıgül ismi neredeyse kesinleşip, İzmir için de Aziz Kocaoğlu ile devam edilmesi kararı çıkarken, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı için sürpriz bir isim gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'yi ikna için yaklaşık 40 milletvekili önceki gün ve dün İnce ile görüştü. Vekillerin, İnce'ye "Aday ol" çağrısı yaptığı bildirildi.



İNCE SICAK BAKIYOR



İnce'nin CHP seçmeninin yanı sıra MHP seçmeninden de oy alabileceği yorumları yapılırken, İnce'nin bu konuda kararsız olduğu, "Parti görev verirse yaparım" demekle yetindiği ifade edildi.



ANKETLERDE DE ÖNDE



CHP Genel Merkezi'nde de yapılan değerlendirme ve anketlerde de İnce'nin ismi ön plana çıktı. İsim verilmeden yapılan anketlerde, "Ankara'nın adayı olsun" sorusunda İnce'nin çıktığı ifade ediliyor.





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