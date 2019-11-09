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İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu’na: Doğru bulmuyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, kampanya direktörünün yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' kitabını 'Seçim zaferini, CHP örgütleri ve İstanbul ittifakının emeğine saygısızlık edip sadece kendisine mal etmekle' eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "Bu ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum" diye tepki gösterdi.

POLİTİKA 09.11.2019, 16:32
İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu’na: Doğru bulmuyorum
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan’ın kaleme aldığı “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitap tartışmasına ilişkin konuştu.

“DOĞRU BULMUYORUM”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Özkan’ın yazdığı kitap üzerinden eleştirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Canan Hanım’ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum” dedi.Almanya ziyareti sırasında DW Türkçe’den Jülide Danışman’a konuşan İmamoğlu,”Kitap, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından eleştirildi. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Siz kitabı nasıl buldunuz?” sorusuna şu şeklinde yanıtı verdi:“Katılmıyorum, zira kitabı henüz okumadım. Niye katılmıyorum? Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar, yarın o dönemi siyasi bir kimlik yazar, kendi duygularıyla yazar. Hatta o duygularını Cumhuriyet Halk Partili birisi yazar, başka türlü görür ve yazar. İYİ Partili biri yazar başka türlü görür ve yazar. Bir vatandaş da yazabilir, ailemden biri de yazabilir ya da bir arkadaşım. Şu anda yazan bir profesyonel. ​Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Kendi mesleki bakış açısıyla bir kitap yazmış olabilir. Dolayısıyla bu kendi fikridir. Buna saygı duymak lazımdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama tabii ki Canan Hanım’ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım.”

‘BU BOŞ LAFLAR BENİ TEDİRGİN ETMEZ’

İmamoğlu, Danışman’ın “Türkiye’de son dönemde 10’u aşkın HDP’li belediye başkanı görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu size yönelik tehditkâr bir söylem içinde. Bu durum sizi tedirgin ediyor mu?” sorusu üzerine de şunları kaydetti:“Birincisi beni boş laflar tedirgin etmez. Bu boş lafları zihninde taşıyıp, bunu dile getiren insanlar beni hiç ama hiç meşgul etmez. Ama elbette ki demokrasiye uygun olmayan hamleler beni biraz tedirgin ediyor. Ama bu tedirginlikleri ortadan kaldırmak da demokratik mücadeleyle olur. Şu an ben o mücadeleyi veren bir kimliğim. Değişen koşullara ve ortamlara göre hak ve özgürlüklerdeki, bu alandaki fikirlerini değiştirecek, oya göre manevrada bulunacak bir kişilik değilim. Her zaman söyledim, söyleyeceğim. Suçu belli olmayan, suçu netleşmemiş insanlara tek bir hamleyle, uygulamayla yapılan işler yanlıştır. Kayyum atamaları yanlıştır.”

#İBB başkanı #İmamoğlu #Canan Kaftancıoğlu
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