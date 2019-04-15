‘İmamoğlu'nun mazbatası bir an önce verilmeli!’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra İstanbul’da seçimin bir türlü sona erdirilmemesinin ülkenin itibarını zedelediğini söyledi

‘İmamoğlu'nun mazbatası bir an önce verilmeli!’
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İSTANBUL'DAKİ belirsizliğin endişeye neden olduğuna vurgu yapan Karadağ, “Ülkemiz adına şöyle bir kaygımız var. Seçimler çok güzel geçti ancak İstanbul’da seçim sonuçları bir an önce açıklanırsa memnun olacağız. İstanbul, Türkiye’nin neredeyse yarısı sayılacak dünyanın en gözde şehirlerinden biri. Burada seçimin sürüncemede bırakılması bizi kaygılandırıyor. Çünkü Alanya bir turizm kenti. İstanbul’daki seçim sonuçları hakkında birçok turizmcinin kaygıları var. Türkiye’nin yurtdışındaki itibarı açısından oldukça önemli bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesini bekliyoruz” dedi.

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