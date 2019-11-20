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İmamoğlu'nu zora sokacak CHP'li! Yüzde 30 indirim yaptı

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun "enerji fiyatlarındaki artışı" gerekçe göstererek İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapıldığını açıklamasının ardından CHP'li Adana Belediyesi su fiyatlarında yüzde 30 indirime gitti.

POLİTİKA 20.11.2019, 16:15
İmamoğlu'nu zora sokacak CHP'li! Yüzde 30 indirim yaptı
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ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda su fiyatlarında yüzde 30 indirime gidildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın seçim öncesinde söz verdiği indirimi 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanacak. Belediyenin su isale ve altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemelere yüzde 50 civarında zam gelmesine rağmen, sözlerini tutmak istediklerini ve yüzde 30 indirim yaptıklarını söyleyen Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak toparlandıkça, bunun semeresini halka yansıtacağız. Suya yaptığımız yüzde 30 indirim Adana halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ ZAMMINI GERİ ALSINLAR, BİZ DE ZAM YAPMAYALIM"

Yerel seçimler öncesinde su fiyatlarında indirim sözü veren Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu İstanbul'da geçen hafta suya yüzde 20 zam yapılacağı açıklanmıştı. İmamoğlu'nun indirim sözüne rağmen suya yapılan zam tartışmalara neden olmuş, İmamoğlu fiyat düzenlemesini şu sözlerle savunmuştu:"Yaptığımız zam veya önerdiğimiz zam, 2020 yılının zammı. Ocak ayında 4.80 lira olacak suyun zamlı hali. Biz bunu 5.20 lirayken aldık. Biz zaten suyu bir tabana oturtturduk.Ülkemizde, yakıt ve enerji zammı yüzde 60'lardayken biz, önümüzdeki yıl insanlara su vermek, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı, ne yazık ki ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır. Bundan sıkıntı duyanlar varsa, doğal gaza, yakıta yapılan zammı hemen geri çeksinler, başımın üstüne, biz de zam yapmayalım. Benim vatandaşlarım, sadece 3 ay önceki doğal gaz, 4 ay önceki elektrik faturasına baksın. Sebebi budur. Biz, en minimum seviyede zam yapıyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Keyfi zam yapacak kişi ve kurum değiliz."

#CHP #İBB başkanı #enerji fiyatlarındaki artış #Adana Belediyesi
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