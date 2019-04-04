İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'topal ördek' benzetmesine yanıt

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Güngören semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu, burada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'topal ördek' benzetmesine yanıt verdi. "Zor işleri başarmak değerlidir. Biz zorlukların üstesinden geliriz. Yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağımızı söylemiştik" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Kastedilen Meclis'teki bir üstünlük ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak. Onlar görmedikleri şeffaflığı görecek. Ama topal ördek kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar'da iki kolu olmayan pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. Topal olmak, engelli olmak bir eksiklik değil." Devamında "Ben sürece gülmeye devam ediyorum ama şunu söyleyeyim milletimizin yüzü gülüyor" diyen İmamoğlu, "Bana oy veren vermeyen kimseyi ayırt etmiyorum. Bir an önce 16 milyon insanın iradesinin neticeye bağlanmasını bekliyoruz. Gözlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nda. Bunu tarih yazacak" diye konuştu.