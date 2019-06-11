İmamoğlu: İstanbul'a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, İstanbul'da projelerini anlatıyor. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diyenler tekrar duysun, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon kişiye paylaştıracağım. Çok zaman kaybettik, bu şehirdeki israf düzeni 3 ay sonra bizi aynı şeyleri yeniden konuşmak zorunda bıraktı.
- Demokrasiyi, adaleti, hakkı yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden ülkenin, şehrin, insanımızın zamanı heba ediliyor. 16 milyon insanımızı mağdur eden bu haksızlık 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan bu israf düzeni, inanıyorum ki 2 hafta sonra artık son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf düzeni son bulacak.
- Karşımızda tam bir kopyala-yapıştır kampanyası var, çünkü üretemiyorlar.
- Kaybettirdikleri zamanı telafi edecek kadar çok ama çok çalışacağız. 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız, 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. Ulaşımda ilk yarım saat içinde yapılacak tüm aktarmalar ücretsiz olacak.
'TANZİM SATIŞLAR NEYİ ÇÖZDÜ DE APAR TOPAR KALDIRDINIZ?'
- İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez.
- Ne oldu da kimse tanzim satış noktalarını ağzına almıyor. Fakirliği, yoksulluğu afişe ederek milletle dalga geçtiğiniz bu seçim yatırımı neyi çözdü de apar topar kaldırdınız?
- Öyle günlük seçim yatırımlarıyla bu iş çözülmez, mutlak bir ciddiyet ister. Bölgedeki üreticileri destekleyeceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak, kent nefes alacak.
- Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. Özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar geliştireceğiz.
- İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik, buralarda mutlak organik tarımı teşvik edeceğiz.
- Kuracağımız mahalle mutfaklarıyla vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminde önemli bir rol üstleneceğiz.
- Kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz.