İmamoğlu: İstanbul'a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, İstanbul'da projelerini anlatıyor. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diyenler tekrar duysun, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon kişiye paylaştıracağım. ​Çok zaman kaybettik, bu şehirdeki israf düzeni 3 ay sonra bizi aynı şeyleri yeniden konuşmak zorunda bıraktı.

Demokrasiyi, adaleti, hakkı yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden ülkenin, şehrin, insanımızın zamanı heba ediliyor. 16 milyon insanımızı mağdur eden bu haksızlık 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan bu israf düzeni, inanıyorum ki 2 hafta sonra artık son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf düzeni son bulacak.

Karşımızda tam bir kopyala-yapıştır kampanyası var, çünkü üretemiyorlar.