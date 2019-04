İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'ndan tebrik bekliyorum

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu dün geceden bu yana CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde tam 13 basın açıklaması yaptı. Seçim sonuçlarına ilişkin sağlıklı veri akışı olmaması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nu, Anadolu Ajansı'nı ve yetkilileri uyaran İmamoğlu, sandıkların açılmaya başladığı dakikadan itibaren de sergilediği performansla dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu "Öncelikle dün geceden bu yana dikkat çeken bir performans sergilediniz. Böyle sıkıntılı bir gece olacağını öngörmüş müydünüz?" sorusunu şöyle cevapladı: "Arkadaşlarımızla her ihtimali konuşmuştuk. İhtimallerden biri de böyle olursa ne yapacağımızdı. Bana, bu kadar zor bir sürecin nasıl altından kalktın deniyor. İşin aslı ben ne hissediyorsam öyle davranan birisiyim. Arkadaşlarımla istişare ederek son ana kadar eğrisiyle doğrusuyla tüm şartları zorlayan birisiyim. Yaptığımız buydu."

'İNSANLARIN UZLAŞTIRICI BİR DİLE ÖZLEMİ VAR'

En stresli anlarda bile üslubunuz incitici olmadı, sert ve ortamı gerecek açıklamalar yapmadınız. Seçmenin en fazla takdirini kazanan da bu oldu gördüğümüz kadarıyla… Şu ana kadar bu duruşumuzla toplumun ferahladığını gördük. Beni telefonla arayan insanlar bunu söyleyip ağlıyorlar. Bunları duymak, görmek çok enteresan. Demek ki insanların uzlaştırıcı bir dile, buluşmayı reddetmeyen bir tavra özlemi var, ben bunu gördüm. Bu bir buçuk günde bütün bunların yaşanması belki de toplum için bir şans oldu. İnsan elbette farklı kazanmak ister. Ancak öyle anlar var ki, ben şu bir buçuk günü zihnimde canlandırdığımda ne kadar önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Birçok sorunu aydınlatabilecek, ortadan kaldırabilecek bir durumu deneyimledik.

'TEBRİK BEKLİYORUM AMA TAKDİR KENDİLERİNİN'

Biz tebrik etmeyi biliriz ama tebrik edilmeyi de bekleriz demiştiniz dün gece bir açıklamanızda. Artık sizin önde olduğunuz kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sizi tebrik etmesini bekliyor musunuz?

İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti. Bu kenti yönetecek kişi olarak elbette YSK'nın kesin açıklamasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir tebrik bekliyorum. Ama takdir kendilerinin. Umarım güzel bir süreci yaşar, yaşatırız. Kendileri de ifade ettiler. Haziran 2023'e kadar yönetme yetkisini milletimizden alan cumhurbaşkanlığı görevi var. Biz de İstanbul Büyükşehir'i yöneteceğiz. İki sorumluluk sahibi kişinin konuşması, sorunları çözmesi uygar bir süreçtir. Bunu Türkiye yaşamazsa çok büyük sıkıntılar görür ama inanın bu diyalog ortamı kurulduğu andan itibaren ben kapıları her zaman açık tutacağım. Her zaman görüşmeyi zorlayan taraf olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sadece Cumhurbaşkanı için söylemiyorum bunu, hangi makam, kurum olursa olsun kapılarımı her zaman açık tutacağım. Bu makamlardaki kişiler için kişisel ihtiraslarıyla hareket etmemekten, topluma fayda sağlayan işler üretmekten bahsediyoruz. Bundan kaçınmak kamuya ihanettir. İnsanlar sizin çözüm bulmanızı istiyorsa asla bu sorumluluktan uzak durmamalısınız.