İmamoğlu Ankara’ya gidiyor: İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun bugün Ankara'ya gideceği bildirildi. Buna göre ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek olan İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mansur Yavaş ile görüşecek.

İmamoğlu Ankara’ya gidiyor: İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek
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RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği bildirildi. İmamoğlu'nun ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceği ifade edildi. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği belirtilen İmamoğlu'nun, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş ile görüşeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 10:37
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