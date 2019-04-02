İmamoğlu Ankara’ya gidiyor: İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun bugün Ankara'ya gideceği bildirildi. Buna göre ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek olan İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Mansur Yavaş ile görüşecek.