İlk tebrik Sipahioğlu’ndan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan LegoMim Mimarlık Ofisi sahibi İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, Alanya Otogar Müdürü İsmail Gülerce’yi makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini iletti
POLİTİKA 01.10.2019, 21:05
Alper Kutay
AK Parti döneminde Alanya Otogar Müdürü olarak atanan Osman Ertunç’un görevden ayrılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından görevlendirilen İsmail Gülerce’yi Alanya’nın dinamiklerini ve otogar ile ilgili beklentilerini aktaran Gökhan Sipahioğlu, “Alanya Otogar Müdürlüğü görevine yeni başlayan İsmail Gülerce ile otogarla ilgili konularda sohbet ettik. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.
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