İlk tebrik Sipahioğlu’ndan

Alper Kutay

AK Parti döneminde Alanya Otogar Müdürü olarak atanan Osman Ertunç’un görevden ayrılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından görevlendirilen İsmail Gülerce’yi Alanya’nın dinamiklerini ve otogar ile ilgili beklentilerini aktaran Gökhan Sipahioğlu, “Alanya Otogar Müdürlüğü görevine yeni başlayan İsmail Gülerce ile otogarla ilgili konularda sohbet ettik. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.