İlk kez bir Türk bakan gidiyor: Çavuşoğlu Surinam yolcusu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Surinam'ı ziyaret edecek

banner404

Haber: Alper KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün ve yarın Surinam'ı ziyaret edeceği belirtilerek, ziyaretin Surinam'a Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacağı kaydedildi. Bu vesileyle Bakan Çavuşoğlu'nun Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından da kabul edileceği kaydedilerek, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ülkemiz ile Surinam arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 09:16
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Haftaya damgasını vurdu
Haftaya damgasını vurdu
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479