 İlk icraatı yeni parti bürosu

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2 Aralık'ta yapılan kongrenin ardından saha çalışmalarına resmen başlıyor. Geride kalan süreyi 'hayırlı olsun' ziyaretleri için gelen partilileri ve vatandaşları ağırlayarak geçiren Toklu, yeni parti bürosu konusunda önemli bir hamle yaptı. 25 Metrelik Yol üzeri, Başkent Hastanesi'nin batısında yer alan yeni bir binanın giriş ve birinci katını kiralamak ve parti bürosu yapmak için görüşmelere başladığı öğrenilen Toklu'nun, bina sahibi ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde partiyi 10 gün içerisinde yeni yerine taşıyacağı ifade ediliyor. Öte yandan ekibine talimat vererek halkla daha sık buluşmalarını isteyen Toklu'nun, şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere yönelik ziyaretleri de sıklaştıracağı belirtiliyor. 25 kişilik yönetim kurulunun yanı sıra 13 kişilik yedek yönetime de önemli görevler veren Toklu'nun, Alanya'daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek projeler hazırlayacağı da gelen haberler arasında. Yeni komiteler oluşturan ve sık sık ekibiyle toplantı yapan Toklu, dün de Antalya'ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'le Alanya'ya yapılacak yeni projeler konusunda fikir alıverişi yaptı. Toklu'nun, Alanya'ya hükümetin desteğiyle çok sayıda yeni proje kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.

