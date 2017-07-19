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İlk devir teslim Adalet Bakanlığı'nda

Kabine değişikliği ile Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevini, bu bakanlığa getirilen Abdülhamit Gül'e devretti

İlk devir teslim Adalet Bakanlığı'nda

Kabine değişikliği ile Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevini, bu bakanlığa getirilen Abdülhamit Gül'e devretti

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:55
İlk devir teslim Adalet Bakanlığı'nda
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KABİNE değişikliğinin ardından ilk devir teslim töreni Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Adalet Bakanlığı'nda, Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen BEKİR BOZDAĞ görevi Adalet Bakanlığı'na getirilen Abdülhamit Gül'e devretti. Bozdağ görevi devir sırasında yaptığı açıklamada, "O süreçte, Adalet Bakanı, HSYK Başkanı ve hükümet olarak büyük bir birlik gerçekleştirdik." dedi
Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;Çıkan kanunla hem HSYK'daki başkan ve üyeleri, tetkik hakimleri, adalet akademisi başkan ve üyeleri, bütün bunların görevlerini sonlandıran, buralardaki FETÖ hakimiyetini son veren kanunlar çıkarıldı. 

Kurulan mahkemelerin kaldırılması ve diğer tedbirler konusunda çıkarılan düzenlemeler bu örgütle mücadele konusunda önemli adımlar oldu. Daha darbenin başarılı ya da başarısız olduğunun belli olmadığı dönemde tedbiri alan Türk yargısıdır. O gece HSYK, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı açığa aldı. Pek çok yargı mensubu ile ilgili tahkikatlar başladı. Ben gözüm arkada kalmadan gidiyorum. Her zaman onunla beraber olacağım. Onun başarısı için koşacağımı buradan ifade ediyorum. 

REFORMLARI ARTIRACAĞIZ

Törened konuyan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise şunları dile getirdi: Bu görevi tevdi eden sayın Başbakanıma sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımızın da Başbakan Yardımcısı olarak tecrübelerinden istifade edeceğiz. Ak Parti adalet ve kalkınma üzerine reformlarını yapan bir iktidardır. Biz kendimizle yarışan bir hareket olarak, reformları inşallah artıracağız. 

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Son DakikaSon Dakika HaberiAK PartiBekir Bozdağ
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