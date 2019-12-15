banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

İlk anket sonuçları geldi: Ahmet Davutoğlu'nun partisi...

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'yle ilgili anket şirketlerinden dikkat çekici değerlendirmeler geldi. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "İktidar değişiminde kilit rolde olacak" derken Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici ise Davutoğlu'nun yeni yapılan ankette 0,9 oy alacağı sonucunu bulduklarını söyledi

POLİTİKA 15.12.2019, 11:05 15.12.2019, 11:09
İlk anket sonuçları geldi: Ahmet Davutoğlu'nun partisi...
banner404

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'yle Türkiy siyasetine dönmesi ve eski bakan Ali Babacan'ın önderliğindeki yeni partinin ise 2020 Ocak itibariyle kurulması bekleniyor. Tüm bu siyasi gelişmelerin ardından herkesin merakı bu partilerin Türkiye siyasetine etkileriyle ilgili. MAK Danışmanlık, Gezici Araştırma, Avrasya Araştırma ve GENAR Araştırma yöneticileri Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partisiyle ilgili kritik değerlendirmelerde bulundular.

Gazete Duvar'ın haberine göre; kamuoyunun nabzını yakından tutan anket şirketlerinin yöneticileri Davutoğlu önderliğinde kurulan yeni partiye dair ilk değerlendirmelerini yaptı. AK Parti'den kopan iki ismin Türkiye siyasetinde yaratacağı olası değişime dair görüşlerine aktaran araştırma şirketleri kurulacak partilerin alacağı oya ilişkin tahminlerde de bulundu. Yeni partilerin siyasete olası etkisiyle ilgili dikkat çekici yorumlardan biri Avrasya Araştırma'dan Kemal Özkiraz'dan geldi: "Ahmet Davutoğlu sallar, dökülenleri Ali Babacan ekibi toplar."

"KÜRT SEMBOLİK İSİMLER SINIRLI SAYIDA"
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde 154 kurucu üyeyle yola çıkan Gelecek Partisi, çınar yaprağı ve yeşil rengin ağırlıklı olduğu bir amblemle seçmenlerin karşısına çıktı. Partinin kurucular kuruluna ilişkin, "Fena olmayan bir liste" yorumunu yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, kurucular kuruluna ilişkin, "Karadenizli isim sayısını az buldum. Daha fazla Alevi olmasını beklerdim. Kürt sembolik isimler de sınırlıydı" yorumunu yaptı.

AK Parti'de il başkanlığı ya da milletvekilliği yapmış siyasetçilerin ağırlıklı olduğu bir fotoğrafla karşılaşıldığını ifade eden Kulat, "Bu isimler genellikle haklarında şaibe olan isimler değiller. AK Parti'nin son dönemde çok fazla ithama muhatap olduğu yolsuzluk, hırsızlık gibi sorunları olan isimler değiller. Daha saf kalmış isimler olarak gördüm" dedi.

"AK PARTİ'NİN İKİ TANE ALTERNATİFİ VAR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki seçimde yüzde 51.6 ve 52.4 oy aldığını hatırlatan Kulat, yeni kurulan partilerin en az yüzde 2.4 oy alacaklarını ve belirleyici konuma gelebileceklerini söyledi. "Yeni kurulan siyasi partilerin AK Parti'ye az ya da çok zararı olacak" diyen Kulat, bu partilerin siyasete olası etkilerine dair şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının seçilme şansı azalacak. Çünkü AK Parti, MHP dışında ittifak ortaklarına kapalı bir duruş sergiliyor. Bunun ötesinde seçim sürecinde insanların bir alternatifleri yoktu. En son yerel seçimde MHP'yi kısmi alternatif olarak gördüler. Milli Görüş çizgisindeki kişilerin de MHP'ye karşı bir ön yargıları söz konusu ama liberal AK Partililer MHP'ye kaydılar. Şimdi AK Parti'nin iki tane alternatifi var. Eğer AK Parti kendisini toparlayamazsa muhafazakâr AK Partililer önemli ölçüde Davutoğlu'nun yanında yer alırlar. Daha liberal insanlar ise Ali Babacan'a yönelebilirler. Babacan'a yönelme konusunda AK Parti dışında diğer partilerden de kopmaların olacağını düşünüyorum."

"GELECEK PARTİSİ'NİN GELECEK GETİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Davutoğlu öncülünde kurulan partinin logosunun, kurucular kurulunun ve misyonunun Türkiye'de yaşanan sorunlara cevap verecek nitelikte olmadığını savunan Gezici Araştırma Şirketi kurucusu Murat Gezici, "Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin en yüksek oy alan Başbakanıyım demesine rağmen bunun olmadığını, marka yaratamadığını parti tanıtımının yapıldığı salondaki coşkudan anladık. Yakın dönemde yüzde 50 civarında oy aldığını ve kendisi bunu başardığını iddia etti. Fakat bu oyların Sayın Erdoğan'ın liderlik vasfından dolayı aldığını, Davutoğlu'nun kadrosu ve misyonuyla da anladık" dedi.

Bir ay içerisinde yaptıkları ankette Davutoğlu öncülüğünde kurulan partinin yüzde 0.9 oy alacağı sonucunu elde ettiklerini, bu oyun yüzde 85'inin İYİ Parti ve SAADET tabanından geldiğini belirten Murat Gezici yeni kurulan partilerin etkilerine dair şunları söyledi:

"Yeni kurulan partilerin yüzde 40 oy alarak iktidara gelmek isteyen partiler olmadığını görüyoruz. AK Parti'nin tabanını etkilemek istiyorlar. Türk toplumunun yüzde 65'i kendisini merkezde ve sağcı olarak tanımlıyorken Davutoğlu Kılıçdaroğlu'yla birlikte programa katılıyor. Eğer ki sağın, siyasal İslamcıların, Milli Görüşçülerin oyunu almak istiyorsa CHP'den uzak durması gerekirdi. Örneğin 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi CHP ile çok sık görüntü verdiği için yüzde 8 olan oy potansiyelini yakalayamadı, yüzde 1 civarı oy aldı. Aynı yolu Davutoğlu'nun da izlediğini görüyoruz. Ne kadar kendisi ittifak içerisinde yer almayacağını ifade etse de kendisini daha çok liberal, solcu ya da sosyalist gören kitlelerle birlikteydi. Gelecek Partisi'nin gelecek doğuramayacağını düşünüyorum."

"İKTİDARIN DEĞİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA OLACAKTIR"
Ahmet Davutoğlu'nun partinin kuruluş sürecinde iyi bir iletişim yöntemi seçtiğini belirten Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, "Gerilimler üzerinden de olsa sürekli gündemde oldu. Kişi profili olarak çok fazla büyük siyasetçi diye tarif edilen isimler yeni partide yok ama zaten siyasetin artık böyle büyük isimlere ihtiyacı yok" dedi.

Parti amblemi ve isminin akılda kalıcı olduğunu ifade eden Özkiraz, "Ahmet Davutoğlu'nun partisinin çok büyük oylar alacağını düşünmüyorum. Fakat aldığı oy ne olursa olsun Cumhur İttifakı'ndan alacağı için bloklar arasında geçiş önemli. İktidarın değişiminde de Davutoğlu'nun partisi önemli bir konumda olacaktır" yorumunu yaptı.

"BABACAN EKİBİ DAHA GENİŞ SEÇMENE HİTAP EDECEK"
Ali Babacan'ın parti çalışmalarının devam ettiğini ve AK Parti içerisinden gelen isimlerle yeni bir partinin daha ortaya çıkacağını ifade eden Özkiraz, yeni siyasi partilerin gelecekteki etkileri üzerine ise şunları söyledi:

"Ali Babacan'ın partisinde daha çok AK Partili büyük siyasetçi denilen isimler yer alıyor. Davutoğlu'nun partisinde ise teşkilatın tam göbeğinden, çekirdeğinden isimler var. AK Parti'yi teşkilat anlamında asıl yıpratacak isim Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu sallar, dökülenleri Ali Babacan ekibi toplar. Ali Babacan ekibi daha çok endişeli AK Partililere hitap eden bir ekip. Davutoğlu tabanıysa AK Parti'nin yaptıklarından çok, AK Parti'nin Davutoğlu'na yaptıklarından şikayetçi olan bir ekip. Babacan ekibinin daha geniş bir seçmene hitap edeceğini düşünüyorum. İki kurulan parti de AK Parti tabanından, hükümeti değiştirmeye ve Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesine yetecek oyu alacaklardır."

"YARIN SEÇİM OLSA ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK GÖZÜKMÜYOR"
AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılını 'fetret devri' olarak niteleyen GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'a göre yeni kurulan partilerin hayalinde AK Parti'nin yakaladığı başarı var. Yeni partilerin kurdukları hayale rağmen Türkiye'deki tablonun bu yönde olmadığını ifade eden Aktaş şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız araştırmalarda da 'oy verebilir misin' ve 'bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye iki sorumuz var. 'Oy verebilir misiniz' sorusunda yeni kurulan ve kurulacak olan partilerin destekleri yüksek çıkıyor ama 'yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' dediğimizde çok büyük bir destek gözükmüyor. Bir ay önceki araştırmamıza göre AK Parti'nin oyu yüzde 40, CHP'nin 26, MHP ve HDP'nin 10 ve üzeri, İYİ Parti'nin düşüşü olmasına rağmen yüzde 8 bandında. Bugün seçim olsa 4 puanlık bir boşluk oluyor, onun da kalanı tüm partilere dağıtılıyor."

"DAVUTOĞLU AK PARTİ'Yİ MUTLAKA ETKİLEYECEKTİR"
İYİ Parti'nin kurulduğu dönem CHP'den oy alacağının düşünülmediğini, fakat seçimlerde bu tablonun tam tersi yaşandığını ifade eden Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu'nun partisi doğrudan AK Parti tabanına odaklı. İYİ Parti kurulduğu zaman CHP'den hiç oy alacağı düşünülmüyordu. Ama ciddi anlamda oy aldı. Davutoğlu da AK Parti'yi mutlaka etkileyecektir. Bu etkinin ne kadar olacağını zaman gösterecek. Türkiye toplumu şu an daha çok AK Parti'nin ne yapacağına odaklanıyor. Onu tartışıyor ve onu konuşuyor. AK Parti'nin yüzde 40 üzerindeki oyu MHP'ye kaydı ve esnek tabanı bir yere hareket etti. 38-40 bandının hareket etmesi zor gibi duruyor. Zamanla ne olacağını ve yeni partilerin alacağı oy oranlarını göreceğiz."

#Gelecek Partisi #ahmet davutoğlu
Yorumlar (0)
13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:30
Güneş 07:56
Öğle 12:58
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545