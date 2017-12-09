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İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu, sert çıktı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak, "Bu karar hukuksuzdur" dedi

İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu, sert çıktı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak, "Bu karar hukuksuzdur" dedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:48
İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu, sert çıktı
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu karar hukuksuzdur" açıklaması yaptı.

"BU KARAR HUKUKSUZDUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu karar hukuksuzdur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Yıldırmak istiyorlar ama yılmayacağız" dedi.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Anayasa'nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

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