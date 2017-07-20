İkinci sosyal medya cezası

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Şevki Türktaş ile geçen hafta bir pastanede düzenlediği basın toplantısıyla CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ü yerden yere vuran Avukat Ertuğrul Yeşildal, sosyal medyada ve yerel basında CHP'nin yöneticilerini eleştirici ve aşağılayıcı açıklama yaptıkları gerekçesiyle yeniden İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Konu hakkında bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Gerek Şevki Türktaş, gerekse Ertuğrul Yeşildal'ın sosyal medya ve yerel basında çıkan açıklamalarını ve paylaşımlarını belirleyip ekran görüntülerini ve gazete arşivlerini dosya haline getirerek İl Disiplin Kurulu'na gönderdik" dedi. Türktaş ve Yeşildal daha önce de aynı suçlamalarla disipline sevk edilmiş, ancak İl Disiplin Kurulu beyanat ve sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir suç unsuru olmadığına hükmederek ikiliye ceza vermemişti. Öte yandan önceki gün Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Şevki Türktaş, ülke meselelerini konuştuklarını, Antalya hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiklerini söyledi.

