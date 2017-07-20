Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İkinci sosyal medya cezası

Daha önce İl Disiplin Kurulu'na sevk edilip suçsuz bulunan Şevki Türktaş ile Ertuğrul Yeşildal, sosyal medya ve basında çıkan açıklamalarının ardından yeniden İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiler

İkinci sosyal medya cezası

Daha önce İl Disiplin Kurulu'na sevk edilip suçsuz bulunan Şevki Türktaş ile Ertuğrul Yeşildal, sosyal medya ve basında çıkan açıklamalarının ardından yeniden İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiler

20 Temmuz 2017 Perşembe 23:46
İkinci sosyal medya cezası
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Şevki Türktaş ile geçen hafta bir pastanede düzenlediği basın toplantısıyla CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ü yerden yere vuran Avukat Ertuğrul Yeşildal, sosyal medyada ve yerel basında CHP'nin yöneticilerini eleştirici ve aşağılayıcı açıklama yaptıkları gerekçesiyle yeniden İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Konu hakkında bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Gerek Şevki Türktaş, gerekse Ertuğrul Yeşildal'ın sosyal medya ve yerel basında çıkan açıklamalarını ve paylaşımlarını belirleyip ekran görüntülerini ve gazete arşivlerini dosya haline getirerek İl Disiplin Kurulu'na gönderdik" dedi. Türktaş ve Yeşildal daha önce de aynı suçlamalarla disipline sevk edilmiş, ancak İl Disiplin Kurulu beyanat ve sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir suç unsuru olmadığına hükmederek ikiliye ceza vermemişti. Öte yandan önceki gün Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Şevki Türktaş, ülke meselelerini konuştuklarını, Antalya hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiklerini söyledi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.07.2017 23:52
Anahtar Kelimeler:
şevki TürktaşErtuğrul YeşildalSevkİl Disiplin Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim