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'İkinci Rus krizi kapıda'

Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, yılın ilk basın açıklamasını ilçe binasında gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu’nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunus’ta yaptığı açıklamalar vardı

'İkinci Rus krizi kapıda'

Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, yılın ilk basın açıklamasını ilçe binasında gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu’nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunus’ta yaptığı açıklamalar vardı

02 Ocak 2018 Salı 22:17
'İkinci Rus krizi kapıda'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Tunus'ta yaptığı bazı açıklamalarının çok ciddi uluslararası siyasi krizlere yol açacağını belirten Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, bu durumun, ikinci bir Rus uçağı düşürme anlamına geldiğini söyledi. Oluşturulan Batı Asya Birliği ile PKK ve PYD'ye tam da beyaz bayrak çektirileceği bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Terörist Esed” söyleminin kabul edilemez olduğunu söyleyen Kurtoğlu, “Bu konuda Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na büyük görevler düşüyor. Önümüze gelen bu tarihi fırsatı yanlışa düşmeden değerlendirmeliyiz. Milletimizin ve devletimizin bekasını ilgilendiren konularda herkes gereken özeni göstermelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tarihi hata niteliğindeki bu söylemlerinden derhal vazgeçmelidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiAlanya Ilçe TeşkilatıHasan Faruk Kurtoğlu
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