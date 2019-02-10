İki Bakan’dan Alanya'daki yeni Adalet Sarayı’na tam not

Mehmet AL

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü Alanya Adliyesi önünde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alper Saykal, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı karşıladı. Gül ile beraber ziyarete, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ak Parti Milletvekilleri, Antalya Valisi Munir Karaoğlu, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve protokol üyeleri katıldı. Adalet Bakanı Gül'e Adliye binası önünde Başsavcı Yasin Emre tarafından yeni ve eski adliye binası hakkında bilgi verildi. Adalet Bakanı Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekiller ve protokol üyeleri yeni adliye binası girişindeki Adalet Bakanlığı logosu önünde basına poz verdiler. Bakan Gül ve Çavuşoğlu ile birlikte Başsavcı Yasin Emre'nin makamında bir süre sohbet ettikten sonra adliyeden ayrıldılar.