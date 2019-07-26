IKBY Devlet Bakanı Selim: Fahri Alanyalıyım 

ALANYALI işadamları, kısa süre önce Mesrur Barzani başbakanlığındaki yeni Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 'Devlet Bakanı' olarak Irak tarihindeki ilk Türkmen bakan olan Aydın Maruf Selim'i Erbil'de ziyaret ettiler.

Türkiye ve Alanya dostu bir isim olan Selim, Cebeci İnşaat sahiplerinden, Alanya'nın Kazakistan Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci ve Sevilen Kuruyemiş sahiplerinden Vedat Kaygısız'ı makamında ağırladı.

Görüşmede, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'den övgüyle bahseden Selim "Çok desteklerini gördüm. Kendimi fahri Alanyalı sayıyorum" dedi. Selim ayrıca, Türk işadamlarına daha önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman destek olacağını vurguladı.

Ahmet Cebeci ise, karşılıklı yatırım imkanlarını araştırmak üzere Erbil'de olduklarını belirterek "Kendimizi evimizde gibi hissettik. Bakanımıza, Irak'taki Türk ve Türkmen kardeşlerimize teşekkür ederiz" dedi.





Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 22:15