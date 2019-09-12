banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan kritik hamle!

AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, iki günlük kampa girdi. Davutoğlu ve ekibinin Cuma günü basın toplantısı yaparak ihraç talebi karşısında alınacak tutum konusunda açıklama yapacağı öğrenildi.

POLİTİKA 12.09.2019, 07:43
İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan kritik hamle!
banner404

PARTİ kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet DavutoğluAnkara'da eski AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni kurulacak partide yer alacak isimlerin konuşulduğu bildirildi.AK Parti MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara'da bir toplantı yaptı. Disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü. 

TOPLANTI BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor. Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre toplantı bugün de devam edecek.Eski başbakan Davutoğlu'nun alacakları kararı cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

AK PARTİLİ İSİMLERİN SAYISI 100' E YAKLAŞTI

Toplantıya seçilmiş 10 AK Partili vekilin katıldığı belirtilirken, eski AK Partili isimlerin sayısının da 100'e yaklaştığı belirtildi.

#AK Parti #ahmet davutoğlu #ankara
Yorumlar (0)
33°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:30
Öğle 12:59
İkindi 16:31
Akşam 19:18
Yatsı 20:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545