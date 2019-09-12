İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan kritik hamle!

PARTİ kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, Ankara'da eski AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni kurulacak partide yer alacak isimlerin konuşulduğu bildirildi.AK Parti MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara'da bir toplantı yaptı. Disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

TOPLANTI BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor. Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre toplantı bugün de devam edecek.Eski başbakan Davutoğlu'nun alacakları kararı cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

AK PARTİLİ İSİMLERİN SAYISI 100' E YAKLAŞTI

Toplantıya seçilmiş 10 AK Partili vekilin katıldığı belirtilirken, eski AK Partili isimlerin sayısının da 100'e yaklaştığı belirtildi.