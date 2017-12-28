İçmen ekibiyle ilk toplantısını yaptı

Haber: Alper KUTAY
GEÇTİĞİMİZ hafta sonu yapılan kongrede Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı seçilen Yılmaz İçmen, ilk yönetim kurulu toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. İçmen, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Yeni dönemimizin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi bir ve beraber olma zamanı" diyerek çalışmalarının startını vermiş oldu. Ak Partili gençlerin önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacakları ve özellikle Alaaddin Işık döneminde başarıyla sürdürülen kırsal mahalle toplantılarına yeniden başlayacakları öğrenildi.
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