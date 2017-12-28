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İçmen ekibiyle ilk toplantısını yaptı

Yılmaz İçmen ve ekibinin önümüzdeki günlerde kırsal mahalleleri ziyaret edeceği bildirildi

İçmen ekibiyle ilk toplantısını yaptı

Yılmaz İçmen ve ekibinin önümüzdeki günlerde kırsal mahalleleri ziyaret edeceği bildirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 21:14
İçmen ekibiyle ilk toplantısını yaptı
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Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu yapılan kongrede Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı seçilen Yılmaz İçmen, ilk yönetim kurulu toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. İçmen, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Yeni dönemimizin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi bir ve beraber olma zamanı" diyerek çalışmalarının startını vermiş oldu. Ak Partili gençlerin önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacakları ve özellikle Alaaddin Işık döneminde başarıyla sürdürülen kırsal mahalle toplantılarına yeniden başlayacakları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz IçmenKırsal Mahalleleri
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