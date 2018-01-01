İçmen'den polis memurlarına yeni yıl jesti

Haber: Alper KUTAY

YILBAŞI gecesi Alanya Anadolu Gençlik Derneği'nin Kestel Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programına katılan Ak Partili gençler, programın ardından görev başında olan polis memurlarına çorba ikramı yaptılar. Polis memurları, karşılarında Ak Partili gençleri görünce önce şaşırdılar, ardından jest için teşekkür ettiler. Yeni Alanya'ya konuşan Yılmaz İçmen, "Yılbaşı gecesinde milletimizin güvenliği ve huzuru için görevi başında olan fedakâr emniyet güçlerimizi görev yerlerinde ziyaret ederek çorba ikramında bulunduk" dedi.