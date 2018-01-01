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İçmen'den polis memurlarına yeni yıl jesti

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi, yılbaşı gecesi görev başında olan polis memurlarına çorba ikramında bulundu

İçmen'den polis memurlarına yeni yıl jesti

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi, yılbaşı gecesi görev başında olan polis memurlarına çorba ikramında bulundu

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:37
İçmen'den polis memurlarına yeni yıl jesti
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Haber: Alper KUTAY

YILBAŞI gecesi Alanya Anadolu Gençlik Derneği'nin Kestel Belediye Düğün Salonu'nda düzenlediği Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programına katılan Ak Partili gençler, programın ardından görev başında olan polis memurlarına çorba ikramı yaptılar. Polis memurları, karşılarında Ak Partili gençleri görünce önce şaşırdılar, ardından jest için teşekkür ettiler. Yeni Alanya'ya konuşan Yılmaz İçmen, "Yılbaşı gecesinde milletimizin güvenliği ve huzuru için görevi başında olan fedakâr emniyet güçlerimizi görev yerlerinde ziyaret ederek çorba ikramında bulunduk" dedi.

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AK PartiYılmaz IçmenKestel Belediye Düğün SalonuMEKKEKudüs Gecesi
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