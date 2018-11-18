İçmen'den birlik çağrısı

BAŞKAN İçmen, “Kestel Mahallesi Gençlik Kolları Teşkilatı ile tanışmak ve istişare etmek için bir araya geldik. Mart ayında yapılacak seçimlerde hep birlikte hareket ederek, seçimden zaferle ayrılmak istiyoruz” dedi. Kestel Mahallesi Gençlik Teşkilatı Başkanı Enes Devrim ile Yaylalı Mahallesi Gençlik Teşkilatı Başkanı Erdinç Gökçe ve yönetimlerini ziyaret eden Yılmaz İçmen, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan İçmen, 2019 Mart ayında yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekerek, “Alanya’nın Ak belediyecilikle tanışma vakti geldi. 2019 Mart ayında yapılacak seçimler Alanya’nın hizmet yağmuruna kavuşması için çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya yaptığı yatırımları görüyoruz. Bu yatırımların katbekat artması için bu seçimlerden zaferle ayrılmalıyız. Seçimin kazanmanın anahtarı ise birlik ve beraberlikten geçiyor” dedi.