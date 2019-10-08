"İçimiz yana yana" diyerek kritik tezkere için kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri bugün Meclis'te görüşülecek olan hükümete sınır ötesine asker gönderme yetkisi veren tezkereye evet diyeceklerini de söyledi. Kılıçdaroğlu, "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz." dedi.

"ASKERLERİN BURNU KANAMASIN DİYE"

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Tezkereyle ilgili ne karar vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"BU KADAR ZAM NASIL OLUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bu kadar zam nasıl oluyor, bu kadar felaket nasıl geliyor milletin başına. Çünkü her şeye bir kişi karar veriyor. Sarayda oturarak herkesin huzuru yerinde sanıyor. Sarayda tabii herkes birden fazla maaş alıyor. Önümüzdeki hafta sarayın Türkiye'yi nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda hepsini açıklayacağım. Bir hafta sabredeceksiniz. Bu ülkenin her kuruşunun doğru harcanmasını istiyoruz.

"82 MİLYONUN NEFESİ KOKUYOR"

Ekonomi şaha kalkacak uçacak diyorlardı. Evet ekonomi uçtu ama yokuş aşağı. 82 milyonun nefesi kokuyor. Açlıktan perişanlıktan. Mutfaklarda yangın var. Çiftçilere traktörün deposunun yarısı sizden yarısı bizden dediler. Yarısını aldınız mı onlardan? Söz vermişlerdi. Ne oldu bu yarılar? Çiftçi perişan, elde traktörde kalmayacak bu gidişle. Çiftçinin durumu çok iyi Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor diyor. Çİftçiye sor durumun iyi mi kötü mü? Gidemez giderse 10 bin kişilik korumayla gidecek. Vatandaş nasıl yaklaşacak da derdini anlatacak?

TANK PALET FABRİKASI ELEŞTİRİSİ

Tank Palet Fabrikası'nda Fırtına Obüsleri yapılırdı. 40 kilometredeki hedefleri şaşmadan vurulurdu. Bedelsiz olarak 2 yıl süreyle ihalesiz BMC şirketine verdiler. 2 yılda orada ne olacak? Tank Palet Fabrikası'nın peşkeş çekilmesi vatana ihanettir. Versinler mahkemeye gidelim hakim önünde anlatalım. Biz bu işlemin iptali için dava açtık.Hepimizin gündeminde Suriye bataklığı var. En başından Ortadoğu bataklığına girmeyin dedik. Suriye ile dost olalım, Ortadoğu ile dost olalım dedik. Kavga etmenin anlamı yok dedik. Bizim kültürel, inanç ve akrabalık bağlarımız var. Suriye, Irak ve İran ile biraraya gelerek Ortadoğu'yu barış havzasına çevirebiliriz. ABD ve Rusya'dan talimat alan saray devletine dönüştük. Ağır hakaretleri duymasına rağmen koşa koşa ABD'ye gidiyor. Rezalet üstüne rezalet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ağır hakaretleri asla kabul etmiyorum.

TEZKERE UZATILACAK

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapmak için Cumhurbaşkanlığına yetki tanıyan tezkere, 4 Ekim itibarı ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek tezkerenin süresinin 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor.