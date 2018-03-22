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22 Mart Günlük Burç Yorumu

İBB Başkanı'ndan İstanbul ile ilgili flaş açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 90'lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık bir yıl yağış olmasa bile İstanbul'un su sıkıntısı yok" dedi.

İBB Başkanı'ndan İstanbul ile ilgili flaş açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 90'lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık bir yıl yağış olmasa bile İstanbul'un su sıkıntısı yok" dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 13:21
İBB Başkanı'ndan İstanbul ile ilgili flaş açıklama
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İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul barajlarında doluluk oranının yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını belirterek, "Yaklaşık bir yıl yağış olmasa bile İstanbul'un su sıkıntısı yok." dedi.

"22 Mart Dünya Su Günü"nün önemine dikkati çekerek, tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla su gününün kutlandığını belirten Uysal, bu doğrultuda 2018 yılının temasının 'Su İçin Doğal Çözümler' olarak belirlendiğini ifade etti.

Uysal, şunları kaydetti:

"Dünyada sayılı ülkelerde musluktan içilebilir, bunlardan biri de İstanbul'dur. İstanbul'un suyu, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygundur. Bu önemli değere halkımızla birlikte sahip çıkmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İstanbul, su medeniyetinin başkentidir. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 90'lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık bir yıl yağış olmasa bile İstanbul'un su sıkıntısı yok ancak dünyada su kaynakları sınırsız değil. Suyu kullanırken her damlasının kıymetli olduğunu ve sağlıklı suyun hayat olduğunu unutmayalım, Dünya Su Günümüz kutlu olsun."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBüyükşehir BelediyesiMevlüt UysalBarajSu Sıkıntısı Yok
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