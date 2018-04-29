Hüseyin Yıldız yeniden aday adayı olacak

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yaptığı dönemde Antalya ve Alanya'yı başarıyla temsil eden 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu dönem de Antalya bölgesinde MHP’nin en güçlü isimleri arasında yer alıyor. Yıldız, bugüne kadar aday olsun olmasın teşkilatın yanında bulunarak çalışmalarda aktif rol almasıyla biliniyor. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri sonrası MHP içerisindeki muhalif harekete karşı Alanya’da MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte duruşlarını bozmayarak lider Devlet Bahçeli'ye sadakatle bağlı kalanlar arasında kalan ve rol model olan Yıldız, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu'nda sahaya inerek MHP İlçe Teşkilatı ile birlikte gece gündüz aktif görev almıştı. Vatandaşla birebir temas kurması, gücünü ve enerjisini hiç yitirmemesi nedeniyle Yıldız’ın bu dönem aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.