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Hüseyin Yıldız yeniden aday adayı olacak

MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili Yıldız'ın genel seçimlerde MHP'den aday adayı olacağı iddia edildi

Hüseyin Yıldız yeniden aday adayı olacak

MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili Yıldız'ın genel seçimlerde MHP'den aday adayı olacağı iddia edildi

29 Nisan 2018 Pazar 22:37
Hüseyin Yıldız yeniden aday adayı olacak
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yaptığı dönemde Antalya ve Alanya'yı başarıyla temsil eden 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu dönem de Antalya bölgesinde MHP’nin en güçlü isimleri arasında yer alıyor. Yıldız, bugüne kadar aday olsun olmasın teşkilatın yanında bulunarak çalışmalarda aktif rol almasıyla biliniyor. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri sonrası MHP içerisindeki muhalif harekete karşı Alanya’da MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte duruşlarını bozmayarak lider Devlet Bahçeli'ye sadakatle bağlı kalanlar arasında kalan ve rol model olan Yıldız, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu'nda sahaya inerek MHP İlçe Teşkilatı ile birlikte gece gündüz aktif görev almıştı. Vatandaşla birebir temas kurması, gücünü ve enerjisini hiç yitirmemesi nedeniyle Yıldız’ın bu dönem aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin YıldızMHPAntalya Milletvekili
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