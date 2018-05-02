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Hüseyin Samani SMS'le veda etti

24 Haziran'da aynı gün yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla devam ederken, Ak Parti eski İl Başkanı ve Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, partililere ve seçmene SMS'le veda etti

Hüseyin Samani SMS'le veda etti

24 Haziran'da aynı gün yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla devam ederken, Ak Parti eski İl Başkanı ve Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, partililere ve seçmene SMS'le veda etti

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:36
Hüseyin Samani SMS'le veda etti
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İL başkanıyken milletvekili adayı olması istenen Samani'nin "İki dönemden fazla yapmam" dediği, ancak üç dönem vekillik yaptığı, bu nedenle 27. Dönem için başvuruda bulunmadığı ifade edildi. Samani mesajında şunları söyledi: "Değerli dava arkadaşım. Üç dönem sizlerin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin teveccühü ile milletvekili olarak TBMM'de görev yaptım. Başka dava arkadaşlarımızın milletvekili olarak görev yapmaları düşüncesiyle  24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığına müracaat etmedim. Sizinle birlikte ilk günkü aşkla seçim akşamına kadar çalışıp İnşallah partimizi tekrar birinci parti ve cumhurbaşkanımızı da başkan yapmaya muvaffak olacağız. Selam ve sevgilerimle."

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Ak Parti Eski İl BaşkanıAntalya Milletvekili Hüseyin SamaniSmsVeda
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