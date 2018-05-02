Hüseyin Samani SMS'le veda etti

İL başkanıyken milletvekili adayı olması istenen Samani'nin "İki dönemden fazla yapmam" dediği, ancak üç dönem vekillik yaptığı, bu nedenle 27. Dönem için başvuruda bulunmadığı ifade edildi. Samani mesajında şunları söyledi: "Değerli dava arkadaşım. Üç dönem sizlerin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin teveccühü ile milletvekili olarak TBMM'de görev yaptım. Başka dava arkadaşlarımızın milletvekili olarak görev yapmaları düşüncesiyle 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığına müracaat etmedim. Sizinle birlikte ilk günkü aşkla seçim akşamına kadar çalışıp İnşallah partimizi tekrar birinci parti ve cumhurbaşkanımızı da başkan yapmaya muvaffak olacağız. Selam ve sevgilerimle."
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