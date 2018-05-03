Hüseyin Güney, Dim TV Ana Haber'in konuğu oldu

Asiye ELİAÇIK

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü görevine mart ayında son verilen Hüseyin Güney, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (Ak Parti) Antalya milletvekili aday adaylığına giden süreci Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde anlattı. Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayan Güney şöyle konuştu:

'12 YILDIR AK PARTİ'DE GÖREV YAPIYORUM'

"Türkiye'de bir erken seçim gündemi oluştu. Yaklaşık 12 yıldır Ak Parti içerisinde görev yapıyorum. Partimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptığı proje ve yatırımların her zaman içinde yer aldık. Ülkemiz çok iyi bir gidişata sahip ancak şu anda bulunduğu konumu kötüye çekmeye çalışan dış güçler var. Ben de bu sürece kayıtsız kalmamak için 24 haziran seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığına başvurumu yaptım.

'ADAYLIĞIM ENGELLENMEDİ'

Belediye başkan adaylığımı koyduğum sürece, engellendi olarak bakmamak gerekiyor. Süreci aslında hep birlikte götürdük. O dönemlerde Ak Parti zirve yapmıştı. Ben ve arkadaşlarım parti için büyük bir çaba sarf ettik. Alanya da o dönem bir değişiklik istiyordu. Biz de bu değişim için bir başvuru yaptık. Nasip değilmiş diyelim. İnşallah bu dönem farklı kulvarda nasip olur. Ak Parti ve Alanya halkıyla bir arada Alanya'ya hizmet etmek nasip olur. Alanyalıların da bizden böyle bir talebi var. İnşallah bu görev bize nasip olur.

'TEMAYÜL KESİN SONUÇ DEĞİL'

5 Mayıs Cuma günü herkesin bildiği gibi temayül yoklamaları var. Ancak bu kesin bir sonuç değil. Partimizin adaylarla ilgili farklı araştırma noktaları var. Tabiki adayların temayülde kendini göstermesi gerekiyor. Burada Antalya'nın tamamında bir oylama gerçekleştiği için bir yorum yapamam. Ancak Alanya için hiçbir sıkıntı yok. Tüm aday adayı arkadaşlara da temayülde başarılar diliyorum. Hepimiz için zor bir süreç. Hepimizin amacı Alanya'ya hizmet.

'MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ALANYA'NIN ŞANSI'

Bu kadar kısa bir sürede projelerin tamamını anlatamayız. 2'inci Ak Parti döneminin Alanya'ya getirdiği projelerde benim de emeğim var. Siyaseten Alanya'nın en büyük şansı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bundan sonraki süreçte de mutlaka Alanya'yla ilgili konulara gereken özveriyi gösterecektir. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde başka illerde, ilçelerde olmayan hizmetler Alanya'ya kazandırıldı. Biz de daha iyi yatırımların Alanya'ya gelmesi için takipçisi olacağız. Alanya hızlı yaşanan, hızlı nüfus artışı olan bir şehir. Bu yüzden çok fazla ihtiyaç da ortaya çıkıyor. Bunları çözmek için çalışacağız. Alanya'da yıllardır çözülemeyen birçok konuyu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Menderes Türel'in de duyarlılığıyla çözdük."