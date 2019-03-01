MECLİS üyeliği teklifini ‘henüz erken’ diyerek kabul etmeyen Hüseyin Doğan, halen 2023 Alanya Platformu İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayan ve bir süre İstanbul’da ticaret yaptıktan sonra Alanya’ya yerleşen Hüseyin Doğan’ın, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Alanya siyasetinde aktif bir görev üstleneceği konuşuluyor.
Hüseyin Doğan Yücel’in ekibine girdi
Alanya siyasetinin efsane ismi, Doğru Yol Partisi’nin bir dönem Antalya Milletvekili ve Genel Kurul İdare Üyesi olan ve 12 Nisan 2016’da aramızdan ayrılan Hayri Doğan’ın oğlu Hüseyin Doğan, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ekibine girdi