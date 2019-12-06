Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz F-35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai amacımız kendi savaş uçağımızı yapmak" dedi
Bakan Akar, PN MİLGEM projesi kapsamında “ASFAT-ASELSAN, ASFAT-HAVELSAN Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri İmza Töreni”ne katıldı. Akar burada yaptığı konuşmada, “Biz F35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai amacımız kendi savaş uçağımızı yapmak” dedi.
Akar, “Patriot’u istedik vermediler S-400’ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
"NATO'DAKİ GÖREVLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"
Akar, NATO Zirvesine ilişkin şunları kaydetti: Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Türkiye, sınırlarımızdaki terör örgütü ile Avrupa arasında bir duvardır. NATO’nun varlığı ve Türkiye’nin üyeliğine dair temelsiz görüşler ortaya atılıyor. Kimileri attığımız adımların NATO ittifakının hiçe saydığımızı öne sürüyordu. Bu temelsizdir. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Türkiye, hem halkının hem de NATO’nun sınırlarını korumaya devam edecektir. Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı. (Milliyet)
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