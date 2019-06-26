"Hükümette görev alacak mısınız?" sorusuna cevap verdi

23 HAZİRAN'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden AK Partili Binali Yıldırım, hükümette görev alıp almayacağına dair soruya cevap verdi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yıldırım: Asıl işimi yapacağım, milletvekili olarak devam" başlığıyla yayımlanan yazısında TBMM'deki Grup toplantısından çıktıktan sonra Binali Yıldırım'la yürüyerek gerçekleştirdiği sohbeti okuyucularıyla paylaştı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK, SONUÇ ORTADA"

"Çevreden gelen, 'Sen üzülme…' diye sarılan, 'Uğraştık ama olmadı…' diye gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetimizi yaptık" diyen Sarıkaya şöyle devam etti:

Bir ara, 'Ne diyorsunuz gelen bu tepkilere?' dedim, bir şey söylemek istedi, ama hafif gülümseyerek başını iki yana sallayıp sustu. Sonuca ilişkin olarak da sadece 'Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada' demekle yetindi"

PARTİDE VEYA HÜKÜMETTE GÖREV ALACAK MI?

Bu aşamada partide veya hükümette bir görev üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin bir soru sorduğunu aktaran Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Sesi kararlı bir tona dönüştü, 'Sade milletvekiliyim' dedi. Devamını da şöyle getirdi: 'Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…' Başka bir uğraş içinde olmadığını da vurguladı. Etrafımızı saran kalabalık moral aşılayan sözlerle çevresini sarıp yanımdan uzaklaştırdı."

23 HAZİRAN SEÇİMİ

AK Parti Adayı Binali Yıldırım, yenilen İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu ile yarıştı. Yüksek Seçim Kurulunun resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım yüzde 44,99 ile seçimi kaybederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 oy ile seçim yarışını kazandı. Aday olmak için TBMM Başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım'ın İzmir Milletvekilliği görevi devam ediyor.